【開箱】《第一刑事部的烏鴉》 竹野內豐挑戰法制

【明報專訊】日本各大電視台黃金時段播出的春季日劇，上星期開鑼。《沙灘小子》竹野內豐打頭陣，伙拍《給力！漫畫社》黑木華合演富士電視台「月9」劇（逢周一晚播出）《第一刑事部的烏鴉》，講述刑事法官入間道夫為杜絕冤案，不惜親自前往現場蒐證的故事。首集以13.9%收視打響頭炮。香港觀眾可以透過「黃Viu」煲劇平台收看。

改編漫畫 作風迥異的裁判官

《第一刑事部的烏鴉》改編自同名漫畫，不過角色設定與原著有分別。竹野內豐飾演的入間道夫，在原著只是配角，而且是戴眼鏡、略肥胖的「大叔」，在日劇變成「型男」竹野內豐，留有鬍鬚，形象不羈。入間道夫在東京地方裁判所第3支部第一刑事部當裁判官，為人自由奔放，除開審時穿上法官袍外，平時衣著很隨便。黑木華飾演的坂間千鶴，在原著原是男主角坂間真平，不過坂間千鶴與原著角色個性差不多；她畢業於東京大學法學部，是精英中的精英，在男性主導的司法界，她年紀輕輕便當上助理裁判官，認為裁判官的職責就是準確及快速處理案件，她辦事果斷，從不作無謂或多餘的事。

首集講坂間千鶴調職到東京地方裁判所第3支部第一刑事部工作，為展示公私分明，不僅拒絕同事為她舉行的迎新會，還對辦公室放滿私人物品感不悅。之後她為參觀法院的小學生解答疑問，包括「法官袍為什麼是黑色」、「法官這個職業很受歡迎嗎」、「判決時會猶豫嗎」等，透過她的回答，交代法官的背景與其個性。對於「判決時會猶豫」一問，坂間千鶴說基本上不會猶豫，由於警檢兩方調查時，會以「假想判決」的方式審視證據後才起訴，簡單來說沒有99.9%的確定，不會對刑事案件提告，因此法官沒有猶豫的必要。她還解釋，一個法官一年要單獨處理250宗案件，所以不能怠慢；若案件堆積，會被視為「赤字」，影響司法制度。

入間道夫卻持相反意見，他認為裁判官最重要是不斷聆聽及猶豫，才能作出最合適的判決。以首集的案件為例，剛出社會的年輕人長岡誠被控襲擊議員江波和義，前者抗辯稱遭江波和義襲擊在先才還手；長岡誠被指襲擊的動機，是因其父長岡洋一郎，擔任江波和義秘書期間涉嫌受賂，故衝出列車路軌畏罪自殺。長岡誠堅稱父親不是自殺，懷疑是被江波和義迫害，找對方理論時出手打人。負責審理此案的入間道夫，要求與坂間千鶴及第一刑事部部長駒澤義男（小日向文世飾）等3人會審，此舉令坂間千鶴不滿，她覺得案件輕微，根本不需要3名裁判官，當得悉入間道夫要求介入調查案件時更感氣憤。不過，入間道夫認為長岡誠犯案，與其父是否自殺有莫大關係，要解開被告的心結才能作出正確判決。入間道夫所言無誤，最終查出長岡洋一郎並非自殺，而是為了拯救小女孩才意外墮軌，還揭發江波和義的不法行為。

節奏快 預見劇情走向

首集70分內容，節奏非常快，用兩宗相連案件，呈現各個角色的性格與人物關係，估計之後每集都會以相同方式處理不同案件，到尾聲以大案作結，難怪被指與經典劇《律政英雄》相似。《第》劇首集已「預告」入間道夫不是法律系學生出身，曾捲入某宗案件，才轉投法官行列，希望有朝一日挑戰日本司法制度，不難猜測此劇走向。其實這是日劇常見手法，雖能使觀眾火速了解劇情，但也因預見了劇情走向，失去追看興趣。另外，此劇主角陣容華麗，也是賣點之一，除了竹野內豐、黑木華、小日向文世等實力派，「小鮮肉」新田真劍佑扮演法庭書記，亦擦出不少火花。