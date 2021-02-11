193@ERROR敢言獲網民激讚 花姐知曾志偉大方不會嬲

【明報專訊】無綫副總經理曾志偉日前出席《開心大綜藝》拜神儀式，稱ViuTV的節目題材比較偏，最高收視4點，只能跟J2相比，而不是翡翠台；ERROR成員193（郭嘉駿）於《最後一屆口罩小姐選舉總決賽》當晚回應曾志偉的言論，他說：「J2係做咩㗎？係咪40幾歲仲做《#後生仔傾吓偈》嗰個（節目），我無記錯呀。」

193的敢言獲不少網民讚賞，ERROR經理人花姐（黃慧君）昨日跟MIRROR出席活動，對於193的言論，花姐表示會勸導193，身為公眾人物說話要有禮貌，就算內容部分是真實，也不要讓人誤會，並說：「193的性格一向如此，無心的。」

高層召見要求做好新一屆《全民》

花姐認為兩台是良性競爭，有競爭才有進步，並爆ViuTV高層魯庭暉找她，叫她不要輸蝕，要搞好新一屆《全民造星》，花姐說：「他說《聲夢傳奇》的製作做得很好，要學習。我都有睇，拍得好靚，用很多器材。」花姐自嘲顯得她原來很窮。她表示兩個節目各有優點，並說：「《全民》是真人騷，《聲夢》是歌唱比賽，互相汲取優點，最終得益都是觀眾。」她不擔心曾志偉會遷怒193，花姐稱曾志偉很大方，並會致電對方，說193的性格是這樣，是無心之失，她笑說：「193咁高，應該可以避開老爺（曾志偉）的視線。」

MIRROR成員楊樂文（Lokman）也表示：「大家都知193說話口快快、癲癲得得，不過言論是有點不尊重，但部分正確。（哪部分正確？）那要問193。現在兩個台都多了人留意，其實都是好事。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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