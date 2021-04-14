終認曾戀金正賢 徐睿知狠批舊愛盲從

【明報專訊】日前有韓媒報道，3年前《雖然是精神病但沒關係》女星徐睿知與《愛的迫降》金正賢合演電影《邂逅記憶》鬧出戲假情真，二人拍拖期間，女方禁止男友拍親熱戲，間接導致金正賢在《時間》記者會上拒跟拍檔徐玄拖手兼「黑面」事件。

昨日一名自稱韓國前娛樂記者透過網上爆料，指徐睿知感情生活複雜，前度男友除了金正賢外，《雖然是精神病但沒關係》拍檔金秀賢亦是其中之一，現任男友則是金秀賢的表哥兼《Real》導演李沙朗，而徐睿知所屬事務所Gold Medalist正是金秀賢與李沙朗共同創立。

徐睿知原定昨日出席新片《明天的記憶》記者會，為了迴避傳媒追問情史，宣布臨時缺席，僅得男主角金剛于及導演徐有民撐場，兩人均絕口不提徐睿知的緋聞。

直至昨晚，徐睿知終於打破沉默，透過事務所發表聲明，承認曾與金正賢拍拖，對於禁止男友拍親熱戲一事，她說男方亦有阻止她拍接吻戲，認為有關對話「只是情侶之間的打情罵俏」，又暗諷金正賢欠缺獨立思想，「作為專業演員，如果沒有自由意志，只懂盲目遵從他人命令，在現實中是不可能的」，並為他們的私人通訊紀錄外泄，令外界產生誤會，她向公眾道歉。