【開箱】《真人快打》 未有汲取《魔物獵人》失敗教訓

【明報專訊】改編自同名電玩遊戲的新片《真人快打》（Mortal Kombat），上周率先在香港、台灣及韓國等17個國家及地區開畫，首周末累計票房僅收1070萬美元（約8346萬港元），美國戲院及影視串流平台HBO Max延至本月23日同步放映，難免令人擔心本片會否重蹈同類電影《魔物獵人》覆轍，落得既不叫好更不叫座的下場。究其原因，跟導演只顧販賣血腥暴力，完全忽視劇情和角色設計有關。

《水行俠》溫子仁監製

由《水行俠》導演溫子仁（James Wan）擔任監製，澳洲廣告導演Simon McQuoid首次拍攝長片《真人快打》，故事講述《漫威鐵拳俠》中英混血兒Lewis Tan飾演綜合格鬥（MMA）選手「科爾」，因為身上出現神龍印記，而遭《突擊死亡塔》印尼男星Joe Taslim扮演奸角「絕對零度」追殺，幸得特種部隊成員「刀鋒」索尼婭及賈克斯少校相救，暫時逃過一劫。

原來在地球和外世界之間，有着關乎全人類命運的最後一戰，由代表光明的「雷電」（淺野忠信飾）帶領地球最強武士：劉康、空佬等，迎戰外世界的帝王尚宗（黃經漢飾）與一眾暗黑殺手：絕對零度、梅蓮娜及卡諾等。只要雷電一方敗陣，外世界便可揮軍入侵地球，科爾等人必須在短時間內提升戰鬥力，透過內心釋放無限潛能「奧秘」，才有機會取勝。

重現暴力血腥場面

《真人快打》早在25年前已經改編拍成電影，新版本在電腦特技和動作場面上，無疑勝出一籌。從電影設定為「R級」（即17歲以下觀眾需由家長陪同收看）已可預計戲中出現大量爆頭、穿腸、斷手、分屍等血腥暴力畫面，成功複製電玩「處決」對手招數，如果是忠實玩家的話，定必睇到血脈沸騰。

可是新片劇情卻空洞無物，電影以真田廣之扮演史上最強忍者波佐志半藏揭開序幕，妻兒慘遭絕對零度虐殺，他亦難逃一死，為了復仇於是帶着地獄之火，化身強者「蠍子」重回人間。如此精彩劇情，落入導演手中，竟然淪為配角，令忠實玩家摸不着頭腦。

電玩主角淪為陪襯

本片跟早前上映的《魔物獵人》犯上同一錯誤，就是透過全新創作角色「科爾」帶動劇情，電玩主角如劉康、空佬、雷電等反而變成陪襯。雖然此舉可令從未接觸電玩的觀眾，較易投入電影世界，卻讓忠實玩家感到不是味兒，一心以為自己喜愛的電玩角色，終於可在大銀幕施展必殺技，把敵人打到落花流水，結果眼見空佬陣亡、雷電一味行行企企，最終靠科爾擊殺壞人，反敗為勝，未知有何感想？

《真人快打》結局講述哥爾終於放棄MMA比賽，被問到未來去向？他笑說：「荷李活。」當然不是去做明星，因為牆上貼了電玩初代主角「Johnny Cage」名字的海報，似為續集埋下伏線。問題是，如果今集票房失收，電影公司還會添食嗎？