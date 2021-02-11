逾600人面試幕後職位 否認有背景審查 曾志偉：入TVB要肩負社會責任

昨日是曾志偉68歲生日，其好友譚詠麟（右）稱他「高層」，並送上祝福。

【明報專訊】無綫（TVB）綜藝、音樂製作及節目副總經理曾志偉，昨日聯同戲劇製作助理總經理曾勵珍和藝員管理及發展助理總經理樂易玲等高層，於電視城出席《2021藝員及電視製作人員訓練班面試》，主要應徵助理編導、助理編劇／撰稿、攝製助理、後期製作及視覺效果等5個職位。曾志偉表示在TVB工作不止滿足自己興趣，還要肩負社會責任。曾勵珍與樂易玲稱招攬人才跟友台打仗無關，最重要製作好節目，面試者亦沒有背景審查，只希望同事專注工作。

昨日是曾志偉68歲正日生日，他到場鼓勵有意入行的面試者，他說TVB已很久沒開放招聘幕後人員，今次2000多份報名表中，有千幾人應徵藝員，沒想到幕後剪接、配音、舞蹈員及助導等也多人申請。

68歲生日 譚詠麟祝福「高層」

曾志偉在台上分享其演藝心路歷程，叫大家不要局限幕前還是幕後，有機會就要去嘗試、學習。他說：「我第一份工就是做電影龍虎武師，後來有機會跟編劇學寫劇本，甚至做埋場記，再晉身做副導演，又跟過剪接，最後有機會成為導演，也是我夢寐以求的工作。之後又客串幕前演出，慢慢做了演員。後來入了電視台我又當上主持，發覺電視真的很好玩，這行業的確很令人着迷，會愈做愈喜歡。」志偉又說TVB這份工不止可滿足自己興趣，還要肩負社會責任，很多人放工回家的閒餘時間就是交給TVB，所以要將社會資訊、娛樂及教育傳遞給大家。另外，志偉好友譚詠麟昨日在社交網分享兩人的合照，留言祝賀：「祝曾高層生日快樂。」

珍姐忠告面試者要努力專注

曾勵珍（珍姐）亦向面試者給予忠告，表示無論有意做幕前或幕後，如果決心加入這個大家庭，一定要做到努力、專注和堅持這3點，做不到就不要浪費大家時間。樂易玲（樂小姐）給予應徵者意見，叫大家要不恥下問，犯錯不要緊，錯便馬上改，最重要努力和有熱誠。她稱因太多人報名，故分兩日舉行，昨日主要是面試幕後人員，現場約有六七百人，藝員面試將於下周進行。

珍姐和樂小姐受訪時表示，今年面試者比往年多，因今年連同招聘幕後人員，請多少人會視乎各部門所需，珍姐說：「編劇和編導方面，我是多多益善，希望訓練出更多好的寫手，只要有潛質和適用的就會吸納，無特定數字。」樂小姐亦說綜藝和戲劇都需要多個創作位，「啱就要」。問到會否多留意較年輕的面試者？珍姐坦言會。樂小姐補充稱今年面試者平均年齡是31歲，當中不乏有幕後經驗者，也有白紙一張，無論有經驗與否，有潛質就請。

樂小姐：應有打仗的心

如此大型招兵買馬，是否為跟友台打仗？珍姐稱不關事，公司其實全年都在招人，只是今次集中力度。樂小姐則覺得打仗的心是應該要有，不要說對外，就算公司內部每日都要打，這樣出來的作品才會更好。

大老闆黎瑞剛日前狠批TVB五大缺失，當中包括「節目老化」，會否特別緊張今次面試？樂小姐稱他們樂意接受老闆批評，做得不好是應該要話，有要求才有進步，「反而是我們自己有少少緊張，希望招攬多些更好的同事」。

談到處境劇《愛‧回家之開心速遞》曾出現「五一」手勢，面試者可需接受背景審查？她們表示沒有，不為單一事件評論，希望同事專注自己工作。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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