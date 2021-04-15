相隔4年再踏足電視城 張繼聰叫王祖藍加油

【明報專訊】張繼聰、洪卓立與吳若希前晚出席無綫與內地網上音樂平台宣布合作的記者會，張繼聰很開心因為音樂相隔4年再踏足電視城，但他已沒做音樂，所以當是回來見台前幕後的舊朋友。王祖藍可有找他傾返無綫拍劇？他說：「我主力電影工作，除與古天樂及林家棟拍電影，還參演《逃獄兄弟2》，祖藍未找我傾過，我有私下傳短訊給他，叫他加油。」

張繼聰老婆謝安琪報名考電單車牌，是否受他影響？他笑稱：「我從來不會主動『放毒』，但可能我個人毒性太強，好多朋友不停入坑，我老婆都會學吓！」會否因他送電單車給她作生日禮物？他認為不關事：「生日禮物是一個小原因，我長期和她講在安全之下是好玩的，所以她才去學。」

洪卓立被批桃花旺

洪卓立將到內地工作半年，暫時落實接拍兩套電影，他最煩惱是執行李，因他對紙巾有要求，兩個行李篋要放其他東西，沒位置放大量紙巾。他透露相士批他這兩年桃花勁旺，很多人問他會否在內地認識女朋友，他認為不會。他又表示未到最後一刻，不會將愛犬給舊愛湯怡照顧：「因為好驚，她始終是大肚婆，怕影響到她，但她都想我交給她，因很久沒見過愛犬，她家中亦有養狗，應該沒有問題。」他說不捨得離開11歲愛犬，因之前另一隻離世，不禁亂想如不在港時牠走了不知怎算。

吳若希仍考慮會否打防疫針

吳若希全程戴着口罩十分小心，她解釋：「屋企有兩個小朋友，是命根，有得揀當然是保護好自己然後保護家人；况且我仍考慮會否打防疫針，我是羊群心理，如果大家打晒，我又開始要接觸多些人，就會為屋企諗一諗，然後去打。」她稱子女仍年幼，暫時多留在家中，一個月後待兒子半歲大，她會慢慢回復正常工作模式，等心掛掛感覺沒那麼嚴重，才再瞓身追回進度。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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