導演突加咀戲 陸永當眾吻蘇麗珊感壓力

【明報專訊】蘇麗珊與陸永在電影《總是有愛在隔離》飾演疫下結婚擺酒的夫妻，與被困在同一空間，演酒店經理的陳家樂爆出不少笑料。3人日前受訪大談拍戲趣事，陸永稱戲內被蘇麗珊差不多由頭鬧到尾，因對方角色有點控制狂，對婚禮很緊張。

二人還被導演陳嘉上臨時加咀戲，最大壓力來自所有演員都在場，原本只交換戒指，導演卻稱一定要加這場戲，才像真實婚禮，現場所有人都不停叫囂。陸永說：「當然有幾多前輩叫我們都不會聽，蜻蜓點水就算。」同場的陳家樂亦認為面對數十名頂級演員，要講一大段對白大感壓力，並說：「甩一個字都驚死。」

陳家樂向許冠文自我介紹

今次與一大班前輩合作，3人希望藉這個機會讓前輩認識他們這一代演員，陳家樂說：「他們講不出我的名字，希望他們知道陳家樂是演戲。有場戲與許冠文合作，他完全不識我，整場戲叫我邊個邊個，我趁機自我介紹，之後他記得我叫家樂，好開心介紹到自己。」

蘇麗珊與張達明演父女，二人最多對手戲，達明還指她很似其女兒，她說：「因為從來沒有演過父女情戲，很多場戲都要拖着他，感覺很溫馨，他令我很容易投入角色。」

陸永與梁家輝從未合作，拍前認識了幾分鐘，便要拍在酒吧演知己傾偈戲，他說：「對住影帝真的很驚、好緊張。這角色很難駕馭，場戲由夜晚拍到朝早，家輝哥叫我唔使驚，我話咁就好啦。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

陳家樂/化妝：Khaki Yan

髮型：Kenrick Siu

服裝：Tommy Hilfiger