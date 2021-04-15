鄭秀文發文悼吳少芳 自揭5個月內接連失摯親

鄭秀文（左）在社交網貼出與吳少芳（右）合照，大讚對方是最勇猛的生命戰士。（網上圖片）

【明報專訊】前女子組合Face To Face成員吳少芳（Jodi）因癌症病逝，終年54歲。Jodi與鄭秀文同屆參加新秀歌唱比賽，多年來保持聯絡，Jodi前年曾擔任鄭秀文演唱會嘉賓。鄭秀文前晚在社交網上載與Jodi多張合照，透露過去5個月連續失去摯親，包括父親、愛犬Lucky、姐夫的妹妹，還有老公許志安的哥哥，令她體會到內心的痛楚。

領悟Life is beautiful

鄭秀文撰文悼念Jodi，稱雖對Jodi離開早有心理準備，但收到噩耗時，仍然非常不捨，表示每次與Jodi額頭貼額頭，會感覺一股很奇妙強大的生命力。在Jodi的生命無論病疾頑痛如何逐日遞增，得出的答案都是「Life is beautiful」和「我不會放棄」；就算Jodi四肢癱瘓加上癌症，她仍然看待生命每一天都充滿着美好和愛，努力為生命而奮戰。

鄭秀文說：「Jodi，你留給我的生命震撼，超乎你所想。是核彈級的。我是如此感恩生命中遇上你，你讓我重新思考什麼叫做美好，你讓我進一步證實到『美好人生並不是全然建構在我們的美好遭遇或美好環境』，而是來自於我們的一顆心志。」

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