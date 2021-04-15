金正賢寫信求徐玄原諒 徐睿知被揭黑歷史 廣告贊助商割席

【明報專訊】韓媒披露《愛的迫降》男女配角金正賢和徐智慧的地下情，雙方否認，卻意外揭發金正賢在3年前曾秘戀《雖然是精神病但沒關係》女星徐睿知，有傳後者禁止男友拍親熱戲，導致男方在《時間》記者會拒跟拍檔徐玄拖手兼「黑面」。金正賢經過連日沉默，昨日終以親筆信向徐玄道歉；至於徐睿知繼續成為網民攻擊目標，踢爆她曾與《來自星星的你》導演、東方神起成員允浩拍拖之餘，有自稱工作人員亦狠批她態度囂張，又誣陷《另有他路》導演幾乎害死她，令她形象崩壞，結果新劇易角，廣告及贊助商割席，演藝事業隨時玩完。

金正賢3年前出席《時間》記者會，全程黑面又拒跟拍檔徐玄拖手，現場氣氛尷尬。有傳拍攝期間，他要求編劇刪減愛情戲分；有次在片場拖完徐玄，導演一喊停，即以濕紙巾抹手，徐玄深感委屈，忍不住淚灑當場。據報此舉是向女友徐睿知表忠，但他否認。昨日金正賢發表親筆信，首次為事件公開道歉。

允浩亦被指是舊愛之一

金正賢表示《時間》是他首次當男主角，具有特殊意義，卻讓台前幕後失望，尤其是對拍檔徐玄造成傷害，深感抱歉，「對於當日行為，連我都無法原諒自己，真的非常後悔」。他希望逐一向導演、編劇、演員及工作人員登門道歉，請求大家原諒。徐玄昨日亦透過社交媒體上載新相，並留言「願所有人都有好事發生，Have a Wonderful Day」，被網民解讀為她已原諒男方，既往不咎。

至於徐睿知，與金正賢因合演電影《邂逅記憶》鬧出戲假情真，前者透過事務所發表聲明承認二人曾拍拖，亦不否認她禁止男友拍親熱戲，但強調男方亦有阻止她拍接吻戲，認為有關對話「只是情侶之間的打情罵俏」。不過，有關解釋似乎難以令網民信服，繼續揭發她的複雜感情生活，指其前度除了金正賢、《雖然是精神病但沒關係》拍檔金秀賢及其表哥兼《Real》導演李沙朗外，《來自星星的你》導演張太侑與東方神起成員允浩亦在舊愛名單之列。

據報徐睿知與允浩拍攝劇集《夜警日誌》撻着，有自稱工作人員爆料，允浩拍戲期間禁止化妝師接觸他的身體，情况跟金正賢大同小異，猜測亦是受到女友影響；《來自星星的你》導演張太侑則否認接觸過徐睿知，強調二人從未討論合作，更遑論拍拖，對於網上謠言，將以損害名譽為由，訴諸法律行動。

有傳另一導演趙昌鎬亦是受害者，徐睿知在後者執導電影《另有他路》記者會，訛稱拍攝一場汽車燒炭戲分時，吸入大量一氧化碳，令她有種安樂死的感覺，事後導演遭粉絲狠批「收買人命」，被迫公開道歉。但有指燒炭時演員根本不在車廂，拍完煙霧瀰漫的場面，換氣後才安排演員上車，過程相當安全。

工作人員力撐 網民拒接受

雖然徐睿知受到網民圍攻，但有自稱跟她合作5年的工作人員撰文力撐，表示徐睿知性格隨和，主動跟台前幕後打招呼，又公開二人多張合照，力證她親民。不過網民不賣帳，暗示事務所造假，藉此為她洗白。

徐睿知「黑歷史」曝光後，原定跟金南佶及車銀優合演有線台OCN新劇《Island》，隨即宣布易角，劇本亦大幅修改，原本6月開鏡的日程，無可避免延期。她代言健康食品及化妝品的宣傳照亦匆匆下架，過去曾經贊助她的時裝及首飾品牌，也紛紛取消合作，擺明跟她劃清界線，損失嚴重。