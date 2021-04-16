姜濤願拍衛生巾廣告獨忌騷Body 蔡卓妍受疫情影響擱置生育大計

【明報專訊】人氣王姜濤傳半年內狂拍50個廣告，成吸金王，他表示很多支票未收到，希望繼續密密拍。本月底22歲生日的姜濤日前與38歲蔡卓妍拍廣告，前晚兩人出席發布會，合照時看不出年齡有太大差距，蔡卓妍笑言：「生得姜濤出。」她說拍廣告前有壓力，急敷面膜；她大讚姜濤又乖又可愛，兼且高大靚仔。問她是否想生個像姜濤的兒子？她說如果有是福氣，但她暫時打消生育念頭。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

姜濤與蔡卓妍（阿Sa）前晚出席「HPV健康教育大使發布會」。姜濤開心跟阿Sa合作，他自稱小時候有聽Twins的歌，但沒買過專輯或看她們的演唱會；他稱至今從未正式以觀眾身分看過任何一場紅館演唱會，「我連偶像小豬（羅志祥）的演唱會都未看過，因為小時候家人沒錢，自己儲下零用錢全都用來買愛吃的和遊戲卡。到入行後，因工作太忙沒多餘時間，只曾捧場睇隊友陳卓賢的演唱會」。他表示好想坐在台下做觀眾睇騷。

吸金王姜濤：很多支票未收到

有傳姜濤半年內已拍了近50個廣告，豬籠入水。姜濤笑言很多支票未收到，所以不清楚酬勞數目，稱不介意繼續密密拍。向來愛吃的姜濤最想拍美食廣告，可以光明正大狂食，他亦不介意拍女性衛生巾廣告，惟內褲廣告則怕怕，他說：「Key我個樣就得，騷body可以找Stanley（邱士縉）或Alton（王智德），他們身形好。（為何不親身拍？）我有自知之明，好驚騷body後會嚇走所有客戶，以後無廣告拍。」

阿Sa自嘲：生得姜濤出

38歲阿Sa與姜濤合照時看不出年齡差距太大，阿Sa自嘲：「生得佢出。」她承認跟姜濤合作難免有壓力，自爆拍廣告前急敷面膜保顏值。他們首次合作，阿Sa對姜濤讚不絕口：「廣告分開時段拍，我拍完可以走先，他特意過來跟我打招呼，真是好乖、好cute、有禮貌又高大靚仔。」問阿Sa有否幻想將來生一個像姜濤般靚仔的兒子？她表示最近打消了生育念頭，「如我有福氣，生仔或女也沒所謂。暫時不想生BB，因為已雪卵，壓力並不大，而且受疫情影響，不想小朋友一出世便要戴口罩」。她稱女人很善變，這刻不想生，或遲些會改變主意。

Twins演唱會未必請嘉賓

阿Sa有留意MIRROR和ERROR兩組合，讚他們表現勤力，不介意合作，不過預計明年舉行的Twins 20周年演唱會未必會邀兩組合上台，她說：「因演唱會的歌單太多已爆滿，不能刪掉；而且請嘉賓又怕順得哥情失嫂意，所以未必有嘉賓環節。」

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