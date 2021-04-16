山頭主義犧牲品變生還者 論無綫高層大執位 前監製謝英偉：價值不高就要離座

謝英偉2019年被無綫裁走，經歷過一陣子零收入低潮期，現在是跨媒體製作人又是冰室老闆，正所謂塞翁失馬，焉知非福。（攝影：孫華中）

【明報專訊】世界迅速在變，近兩年社會環境的轉變不用等10年已幾番新。無綫前監製謝英偉在過去兩年跟很多香港人同樣經歷「逆境」與「疫境」。跟製作組集體被裁員、無奈結束食店生意，他跟太太的生活開支可減，但一對子女在歐洲讀書的學費不能減。急轉彎下有人轉跑道，但他的堅持又是另一番光景。去年中製作一系列清談節目在myTV SUPER播映，節目最近在J2重播獲高收視。他跟朋友在尖沙嘴投資漫畫主題冰室，佔地3000呎，生意搞得更大，他不單止要做Survivor，更要贏到最後。

記者：唐嘉晞

攝影：孫華中

場地提供：古惑仔漫畫主題冰室

謝英偉（Kent哥）入行30多年，早年在TVB跳出跳入，至2008年被召回做J2開荒牛，一做12年。2019年12月，播映10年的王牌節目《兄弟幫》突然叫停，不是「余黨（余詠珊）」的他跟導演與副導共5人齊齊收「大信封」，成為山頭主義下的犧牲者。

記得去年3月訪問他時，透露做了幾個月「量地官」兼零收入，跟家人投資的食店經社會運動後再遇疫情，捱不住一間又一間結業，心情灰爆。今次訪問的場地是「古惑仔漫畫主題冰室」，他是老闆之一，裝修非常落本，可見老闆們信心十足，目標放得更遠，未來打算將業務擴展至內地與星馬。

製作《Tiger's Talk》贏口碑收視

最近TVB的管理層變天，又有人要離座，問謝英偉是否百般滋味在心頭？他說：「是一個年代的終結。當日我離開公司也覺得不舒服，問自己做錯什麼？原來這是給我新機會。看今次的變動，一樣有人要離座，就是一個年代的終結，人或節目對公司而言，價值不高了，就輪到你起身。」

回想被裁員後，去年初零收入的日子，他寫了逾20份計劃書，投給不同公司、電視台，包括舊公司的管理層，遇疫情大爆發，音信全無，一切皆停擺似的，等了幾個月，至5月投出去的計劃書終有聲氣。他說：「真係要多謝樂小姐（樂易玲），她看過我做的《兄弟幫》，搵我製作清談形式的《飛虎同學會》，還有做了3輯《Tiger's Talk》，題材較大膽與踩界，反應好好。我現在在網台開咪講鬼故外，又搞了以年輕人為目標的網上平台直播節目，求真並傳播正能量。」最近《Tiger's Talk》在J2重播獲高收視，還有機會添食，爭番啖氣。

被裁手足 為生計轉行

謝英偉選擇繼續留守娛樂圈，當日一起被裁的手足已轉行。他說：「有人轉做貿易、裝修，也有做廚師。又有離職的攝影師因為香港與內地都無戲開，等了3個月後再等，等足一年坐食山崩，轉行做物流速遞，這是現實。我跟轉行的兄弟傾過，他們提到做電視多年，經歷板塊在移動，以前做這行不敢說人工高，但肯定是開心，有前景，這是夢寐以求的工作，抱着發光發熱的雄心。網絡世界下新媒體崛起，跟電視的專業不同，網絡的發揮很闊，一部電話便可以做Live，他們未必有能力再爆，不如趁早試其他行業。」

早着先機 接觸網絡媒體

謝英偉有異於傳統電視製作人，多年前已有接觸網絡媒體的經驗，2008年回TVB做新頻道J2的節目監製，明白以J2的資源不能跟翡翠台節目鬥，翡翠台有很大的電視觀眾群。他製作《兄弟幫》的定位也不是傳統電視觀眾，目標是新一代網民，節目主攻當時的tvb.com，看點擊便即時知道觀眾反應，不用等收視報告。

夏韶聲做嘉賓講UFO的點擊逾百萬，他已學識為節目計數了，現在他是跨媒體製作人，問收入是否好賺過TVB人工？他笑說：「唔敢講，託賴養到一家大細啦，最重要創作比以前彈性與廣闊。」

新人事新作風 變動有力量

他分享離開舊公司前兩年的經歷，正是現在TVB要處理的難題。他說：「早年拿着TVB職員證，甚至TVB匙扣也令人羨慕，出外拍攝獲優待。兩三年前情况有變，街上拍攝會被鬧阻住晒，我拍飲食節目找店舖介紹，有店主會說：『走啦，唔好嚟。』聽到這些說話，我好傷心。」

新人事新作風，副總經理曾志偉招兵買馬，回巢的高層何麗全是當年召他重回TVB的人。他稱這變動令人感覺很有力量，問他要是再被邀回巢會否考慮？他說：「睇機緣，上次何生（何麗全）找我做J2時，自己也沒想過會做10幾年，他知道每個人的功能以委派工作，身邊有好多高手。若他叫我返TVB，是否答應再考慮，但我會好開心。」

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