澄清非打疫苗後流產個案 林芊妤：我屬自然流產

【明報專訊】衛生署前晚公布兩名32歲孕婦接種BioNTech（復必泰）疫苗後流產個案，其中一人於接種後3天下腹出血，排出死胎，估計胎齡約23至24周；另一名孕婦於接種後8日流產，但未能提供清晰的妊娠資料。林芊妤（Coffee）早前透露發現懷孕不久便流產，胎齡約24周孕婦的接種疫苗日期與Coffee相同，引起網民聯想該孕婦是否Coffee。

Coffee前晚接受傳媒訪問否認是當事人，昨日再在社交平台澄清不是報道中打疫苗後流產的孕婦，強調自己屬於不夠12周的早期流產。她稱在生兒子後一直在備孕，但沒有任何消息，開始認為很難懷孕，在想放棄的情况下，知道可接種疫苗，她只想保護兒子，因工作要接觸不同的人，希望接種後減低將病毒傳給兒子的機會。

被網民留言攻擊 勾起痛處

Coffee在流產後一直尋找原因，並說︰「的確疫苗令免疫力改變有可能流產，但我屬於很早期的自然流產。」她認為有可能是胚胎不健康、工作壓力、長期休息不足、曾患婦女病等，種種原因在她腦海中不停浮現，她曾失落及怪責自己，之後想通選擇面對，不再探究問題根源，好好休養心情後再接再厲。

不過網上仍有很多攻擊Coffee的留言，勾起她的痛，但仍有不少雪中送炭的人，她感謝路見不平拔刀相助的人，她說：「謝謝那些看我跌倒會笑的人，是你們令我變得更堅強。願這世界更美好，醜陋令我們更珍惜身邊愛自己的人。」更希望大眾不再將快樂建築在別人的痛苦上。

娛樂組