【開箱】《複製人徐福》探討生死哲理 孔劉朴寶劍患難見「兄弟」情

【明報專訊】疫情持續逾年，韓國電影業跟全球其他地方一樣，即使戲院營業，欠缺大片撐場，票房一池死水。韓劇《鬼怪》孔劉和《青春紀錄》朴寶劍兩大人氣男星合演的新片《複製人徐福》，本月15日港韓同步開畫。戲院終於等到大片上場，票房能否如期大賣？孔劉與朴寶劍雙劍合璧，電影又能否符合觀眾預期？

《初戀築跡101》導演新作

《複製人徐福》講述患上腦腫瘤、命不久矣的前特工閔奇憲 （孔劉飾），接受了國家的機密任務，負責將複製人徐福（朴寶劍飾）由研究所護送至安全地方。徐福是通過幹細胞複製及操控遺傳基因而製作出來的實驗品，年僅10歲卻擁有特殊及不死的能力。徐福在閔奇憲陪伴下，首次踏出研究所，同時面對四面八方的追殺，他們誓要找出屬於自己的「生路」。

《複製人徐福》是《初戀築跡101》導演李鎔周相隔9年再次執導的新作，邀得兩大人氣韓星孔劉與朴寶劍首度合作，備受外界關注。3年前電影宣布開拍時，稱是講述秦始皇為了長生不老秘方，派遺徐福四出訪尋，但徐福最終一去不返的故事，差點誤以為是古裝片，原來只是借用秦始皇的故事，將不死複製人命名為「徐福」而已。此片借複製人有不死的體質，探討人性與生命；再透過面臨死亡的絕症患者，帶出人類對生與死的欲望與恐懼。

戲中的閔奇憲患上腦腫瘤，要靠強效止痛劑才能過活，僅剩最多一年命的他，不想面對死亡，得悉能借助複製人徐福控制腦電波的能力醫治其腦腫瘤後，他為了活命遂接受國家委派的秘密任務。閔奇憲身手不凡、機智聰明，個性雖略為急躁，為人正直，卻對死亡充滿恐懼；他之前曾目睹同袍被殺，因怕死而沒拯救對方，一直為此內疚。

透過細胞複製技術誕生的徐福，從未離開過研究所，在誕下他的「母親」兼研究員林世恩（張英南飾）身邊成長。徐福每日要面對不同實驗，還因為體內的細胞繁殖速度過快，每日要打「控制液」入體內。面對長年累月的實驗，徐福未曾反抗，卻一直思考自己的生存價值。對於生命有限的人類想盡方法延壽，徐福擁有不死體質，反無比厭世。他經常向身邊人發問「為什麼」，目的是想讓觀眾也反思人生。

此片花了很長篇幅探討「複製人」應否存在，以及人類面對死亡的恐懼。這個沒有答案的題材，導演明顯是向難度挑戰。片末抛出一句：當人類擁有「不死之身」，便不再恐懼死亡，只會剩下欲望，不會令世界更美好。導演似乎已下了定論：複製人對人類來說，是災難多於救贖。

複製人踏足社會 萬事新奇

《複製人徐福》大玩人生哲理，節奏難免平淡；因而利用電腦特技與動作場面，增強官能刺激，營造大片格局。戲中講到國家與研究所原本站在同一陣線，合力研究複製人；自從美國介入，國家決定摧毁複製人計劃，研究所幕後金主只好請恐怖分子來對抗。閔奇憲夾在兩幫人中間，為保護徐福而展開連場槍戰與追逐。徐福通過腦電波產生異常念力，能夠控制風、火、水等物件，還能阻擋子彈，這些場面當然是利用電腦特技呈現，效果尚算逼真及壯觀。值得一提的是，徐福踏出研究所後，對所有事物均感新奇，譬如人生首次品嘗杯麵、購買衣服等，緩和了沉重及緊張的氣氛。

片長114分鐘，動作場面與人生哲理大概各佔電影四成時間，剩下就是閔奇憲與徐福的「兄弟情」。二人在逃亡中互相了解，產生感情，閔奇憲從利用徐福自救，到同情他的身世，再到親手了結其痛苦。可惜這場「兄弟情」不夠深入，讓人有蜻蜓點水的感覺。幸兩名主角孔劉與朴寶劍演技紮實，提升了角色魅力；特別是扮演複製人的朴寶劍，天真爛漫的表情與動作，藏着複雜的內心世界，寶劍表現出色，在實力派的孔劉面前也沒給比下去。

上映日期：4月15日