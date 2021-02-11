聞對撼MIRROR一額汗 周嘉洛認「五虎」過時：叫五貓幾得意

【明報專訊】劉丹與周嘉洛昨日齊為創科設計比賽頒獎禮擔任嘉賓，試玩適合長者的科技產品。有報道無綫有意力捧周嘉洛、余德丞、丁子朗、羅天宇及朱敏瀚，成為新一代五虎將「千禧五虎」硬撼MIRROR。周嘉洛聞言謙稱做人應腳踏實地，未敢多想有沒有獲力捧。劉丹在旁大爆一早已稱呼他為「嘉洛哥」，又勸他做人應該有自信。

劉丹：佢頭夠大可撼贏姜濤

周嘉洛表示從未聽過傳聞，他自嘲道：「我是貓就真，不是虎！」是否怕做虎好大壓力？他說：「不是，傳言是傳言，不應有期望，先做好自己崗位。」對於傳無綫打算以「千禧五虎」對撼MIRROR？他表示聽到也一額汗，覺得好大挑戰，不存任何期望。他表明沒信心撼贏姜濤：「怎有可能贏到姜濤？做人不可以囂張，要內斂，有人欣賞我已感多謝，自己講出口就無謂！」他稱從沒視其他人為對手要去對撼，反而希望跟不同人合作擦出火花，做出更好作品。有不少網民認為再取名「五虎」感覺過時？周嘉洛認為視乎包裝方法，提議構思新穎想法，他舉例：「叫五貓幾得意，或者五蟾蜍、五壁虎都得。」劉丹笑稱嘉洛頭夠大，可以用頭撼贏姜濤。

記者：林蘊兒