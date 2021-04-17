馬國明一星期後返港 湯洛雯期待酒店Staycation慶生

【明報專訊】湯洛雯、馬德鐘、陳煒、麥大力等昨日為無綫新劇《雙生陌生人》試造型，湯洛雯於劇中與馬德鐘有感情線，為準備投入演出，她已開始積極減磅。她近日忙搬屋，還𠝹傷大腿流血，她表示男友馬國明已習慣她很遴迍，試過跟男友拍拖突然趴落地，年初落雨駕車又跣胎，車頭爛晒好恐怖。馬德鐘與陳煒首度合作，前者挑戰演技一人分演兩角，飾演律師及文青角色。

湯洛雯昨為新劇《雙生陌生人》試造型，為配合角色，最近開始積極減肥，她說：「進度良好，希望再下一點苦工，劇中我是馬德鐘的青春夢裏人，不希望自己肥嘟嘟嚇親人啦！」

「拖住馬國明手照趴落地」

湯洛雯透露最近忙於搬新居至睡眠不足，故面部有少少皮膚敏感，不過新居裝修已近尾聲，因她要開工拍劇，所以會先搬進新居，家人稍後才搬，笑言因為要慳錢，房間的家具都要自己一手一腳砌，但本身太遴迍，不慎被𠝹刀弄傷流血，她說：「不小心𠝹到大腿，都幾危險，男友（馬國明）知我好遴迍，他不會覺得特別，試過和他在商場行街，我在他旁邊成個人趴落地，但隻手還拖住他，要他吊番我上來，當刻覺得自己好𤓓。新年前落雨駕車又跣胎，炒到成個車頭爛晒，覺得好恐怖，好彩無撞到人。」

湯洛雯表示男友一星期後在內地拍完劇返港。可會慶祝？她說：「會慶祝生日，我5月6號生日呀！我想去酒店Staycation，其實有時間陪我已經OK。（是否很掛住男友？）OK啦！正常情侶咁樣囉！」

馬德鐘一人分演兩角壓力大

馬德鐘在新劇分演律師與文青角色，均與陳煒飾演的千金小姐有感情線，馬德鐘說：「看完劇本，瞓覺紮醒都要諗究竟我演緊邊個，我有叫劇中所有演員提醒我。」陳煒表示月尾便完成拍攝新劇《黯夜守護者》，之後休息幾天再投入新劇，她亦要為今次飾演的千金小姐角色準備，「角色好淑女，要斯文，會去整指甲、染髮，做有錢人常做的事」。

麥大力首次拍劇嗌興奮

麥大力首度獲安排拍劇，他透露劇中飾演有錢仔，但剛收到劇本，未知對白多不多及自己的廣東話能否應付得來，幸還有幾星期時間準備。有什麼方法練好廣東話？他說：「齋背！明白個意思，應該可以！不過我心情好興奮，好開心可以拍劇。」可有跟同樣首度拍劇的謝嘉怡交流？他說：「我不知她也拍劇，一定會交流。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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