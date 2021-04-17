黃樹棠兒子遵亡父遺願 骨灰撒紀念花園回歸大地

【明報專訊】資深演員黃樹棠（棠哥）4月9日因肺癌離世，享年77歲。喪禮於下月5日在世界殯儀館設靈，翌日出殯。棠哥兒子黃榮璋接受《明周》訪問，透露父親1月時感覺呼吸不暢順，有天在家突然唞不到氣被送入急症室，檢查後證實患上肺癌四期，其中一邊肺已失去功能，癌細胞更擴散至淋巴及心包，因心包積水影響不能呼吸，接受心包放水手術後，情况穩定下來，可以出院回家過年。

當時醫生表示棠哥的病情不樂觀，大概只有一年壽命，棠哥開始向兒子交代身後事，希望有個沒宗教儀式的寧靜喪禮，遺體火化後用綠色殯葬，將骨灰撒在紀念花園，化為塵土回歸大地。黃榮璋說爸爸交代身後事很平靜，說只要不將他的骨灰丟到大海就可以。他喜歡大地，香港地方太小，不想兒子為找龕位頻撲，將來在清明和重陽節亦不用去拜祭。

黃榮璋回憶爸爸出院回家過年那段日子，父子關係最密切，幾乎每晚傾偈。3月18日黃樹棠再因呼吸困難被送入醫院深切治療部，那時爸爸已失去意識，插喉才能呼吸。爸爸病逝前一天突然清醒過來，他告訴爸爸正在做的治療，爸爸豎起手指公讚好，有眼神交流。想不到第二天急轉直下，再沒醒來。

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