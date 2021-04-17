【開箱】《模範的士》 韓國平民蝙蝠俠以暴易暴

【明報專訊】韓國SBS電視台新劇《模範的士》剛於本月9日首播，首兩集最高收視率錄得13.5%，雖然比不上《The Penthouse 2》結局的25.8%佳績，但開播口碑不俗，收視有望持續上升。香港觀眾可以透過煲劇平台「黃Viu」收看。

秘密組織為民請命

《模範的士》改編自同名網絡漫畫，由《偵探醫生》朴俊宇執導與《虛擬城巿》吳相浩編劇，講述一群不受法律保護而滿腹冤屈的受害者，獲地下組織「彩虹運輸」代為復仇，與此同時，檢方秘密調查這個組織的故事。

首兩集講到強姦未成年少女罪成，判監10年的趙度哲（趙賢祐飾）刑滿出獄，大批傳媒追訪，金道奇（李帝勳飾）駕駛「模範的士」前往監獄載走趙度哲，得悉後者未有打算改過自新後，依照原定計劃展開復仇行動。金道奇在拍檔協助下，一邊擺脫傳媒追訪，一邊制服趙度哲，並把他交給黑幫女首領兼地下錢莊會長白成美（車智妍飾）。

另一方面，殘疾人士瑪麗亞（趙仁飾）被魚醬工廠老闆朴柱燦（太恆浩飾）及其助手宋德浩（曹鍾根飾）長期剋扣工資兼欺凌，她忍受不了而自尋短見，幸獲金道奇拯救，決定與拍檔一起出動為瑪麗亞報仇。金道奇先偽裝成商人前往工廠，扮作買家接近老闆，從而得悉工廠長期欺壓10多名殘疾人士，若不聽話就把他們困在魚醬桶內，強迫他們就範，又把過期魚醬提供給軍隊及幼稚園，甚至用廉價魚醬偽裝高檔貨轉售，藉此謀取暴利。

「私了」壞人似《文森佐》

更令人氣憤的是，朴柱燦勾結警察及社工，掩飾罪行及誘騙殘障人士打工。金道奇與拍檔制定復仇大計，一邊以買家身分向朴柱燦購入大批魚醬，一邊假扮賊人偷走貨品，繼而把賊贓轉售朴柱燦，騙走對方大批資金，再將一干人等制服，交給白成美處置。以此同時，檢察官姜荷娜（李絮飾）追查釋囚趙度哲失蹤事件，發覺當日接走他的模範的士有可疑，繼而展開調查。

《模範的士》暫時只播兩集，已明確展示劇情走向，就是跟最近熱播的tvN新劇《黑道律師文森佐》一樣標榜以暴易暴，而且節奏明快，火速交代主角背景。金道奇是軍人出身，家人慘遭變態殺人犯毒手，深深體會到受害人與家屬所受痛苦，結果在張誠哲（金義聖飾）游說下加入彩虹運輸當的士司機，專門懲治壞人。

張誠哲也有痛苦經歷，他在富裕家庭長大，父母死於連環殺人犯手下，自此不信任法律。他接手父親留下的士公司，並創立非牟利組織青鳥公司，支援罪案中的受害者，還暗中成立彩虹運輸進行復仇大計，活捉罪犯並移交予白成美設立私人監獄囚禁，令他們與世隔絕，永遠不能犯罪。

基地設施懷舊有趣

彩虹運輸成員共有5名，張誠哲為負責人，提供資金及各種支援，金道奇當司機，負責駕駛模範的士出動，的士公司文職人員高恩（表藝珍飾）是一名黑客，崔慶久（張赫鎮飾）與朴鎮彥（裴侑藍飾）則是隊中工程師，負責改裝及維修模範的士，它有點像超級英雄漫畫中的蝙蝠車，不僅車速比一般的士快，更設有不少機關如自動轉換車牌、車頭燈等。

彩虹運輸秘密基地藏在地底，內裏佈滿機關，玩味十足，可是基地設施並非走高科技路線，例如隊員的通訊設備竟然是「Call機」，感覺相當懷舊。值得一提的是，模範的士在韓國是實際存在，車資比一般的士高，任職司機的資格亦較嚴謹，要有10年以上駕駛經驗，且從未觸犯任何交通條例，才有資格申請。

新劇以各種方式懲治壞人，大快人心。演員方面，幾位主要演員表現恰到好處，特別是李帝勳上演連場動作戲，又在復仇行動中化身不同人物，例如第3集將會變身教師，令他過足戲癮。