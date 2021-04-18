古天樂王祖藍獲演藝學院頒授榮譽院士 張學友獲榮譽博士：以為無機會做到

【明報專訊】香港演藝學院前日舉行榮譽博士暨榮譽院士頒授典禮，表揚十名社會傑出人士在表演藝術方面的成就及對演藝學院發展的貢獻。當中張學友獲頒授榮譽博士，古天樂與王祖藍獲頒授榮譽院士。張學友表示獲得香港演藝學院給予榮譽博士頭銜，感謝大會對他工作的認同，他感到受寵若驚。古天樂與王祖藍感到榮幸，前者希望日後繼續推動香港電影業發展及培養新一代電影人才；後者表示未來將繼續努力前進。

香港演藝學院頒授榮譽博士給張學友時，在讚辭中讚揚張學友身為演藝界的殿堂級人物，為人謙遜，提攜後輩不遺餘力，也一直支持香港演藝學院的發展。2013年，替演藝學院電影電視學院第一屆電影製作碩士課程的畢業長片《一個複雜故事》友情演出，為影片生色不少。2015年，張學友獲香港演藝學院頒授榮譽院士，表揚其在表演藝術上的卓越成就。

學友受寵若驚：會做得更好

張學友表示：「小時候只知道要把書讀好，又要讀得多，才能做博士，我想是沒機會了。昨（前）天，香港演藝學院把榮譽博士頭銜頒發給我，我不知道做了什麼，只知道日後一定要盡力把現在做的做得更好。感謝大會對我工作的認同，感到受寵若驚，感謝多年一直相信及支持我的朋友們，謝謝！」

古天樂：繼續培養新一代電影人才

古天樂獲頒授榮譽院士，典禮上對他的讚辭提到：「『能力愈大，責任愈大』是古先生的座右銘。古天樂是香港電影圈的中流砥柱，多年來熱心推動並支持本地電影發展，近年積極推動亞洲電影業發展，並為本地新導演提供不少執導機會。他對電影業界的支持亦惠及演藝學院電影電視學院，為畢業生提供更多的機會，曾擔任學院的顧問委員會委員，樂於分享意見，扶掖後輩。」

古天樂表示：「好開心、好榮幸獲頒授香港演藝學院榮譽院士，希望日後能繼續推動香港電影業發展及培養新一代電影人才。」

王祖藍開心18年努力獲母校肯定

王祖藍同樣獲頒授榮譽院士，他說︰「母校香港演藝學院是我演藝創作的啟蒙地，這18年的努力獲得母校的肯定，今（前）天獲香港演藝學院頒授榮譽院士，本人深感榮幸，在未來我將繼續努力前進。」

汪明荃恭賀梁素琴 讚祖藍多才華

汪明荃（阿姐）出席典禮，恭喜獲頒榮譽院士名銜的著名粵曲歌唱家梁素琴老師、資深京劇演員及戲曲導演劉洵老師及王祖藍。她上載合照，並留言讚王祖藍擁演技精湛又有好口才，加上幽默感出眾，深深感染着各地觀眾。阿姐說︰「他的才華是多方面的，現在只是他剛剛開始，相信未來他會有更多、更廣、更好的創作。」

娛樂組