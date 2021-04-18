ViuTV不是友台？ 歐陽震華：收視福將都要睇表現

【明報專訊】歐陽震華（Bobby）、馬德鐘、陳瀅等昨日跟電單車隊為無綫劇《伙記辦大事》宣傳。該劇播出一周口碑不錯，Bobby笑稱因馬德鐘有幾千萬粉絲，但仍未達預期成績，有信心之後收視再上。Bobby大爆曾建議監製讓二人角色對調，但被監製拒絕，勸他做回正經角色，怕他演反派觀眾會笑。Bobby稱劇中與萬綺雯的感情如閨密，他笑言私下亦有不少閨密，不開心時便找他煲電話粥，太太全部認識，好放心。馬德鐘與陳瀅劇中譜忘年戀，不擔心觀眾不接受，他說：「是細水長流相處的感覺，大家投入去看就OK。」

談到友台ViuTV聲勢凌厲？Bobby說：「友台？邊個友台？我仲停留在1980年代，只覺得是ATV，咪搵林文龍番嚟傾吓囉！看點樣處理。（有信心收視福將位置不被動搖？）不要給我無形枷鎖，其實是否福將都要睇表現，正如馬德鐘是視帝，不是大家說他就是，別人努力幾多年才有今時今日的男神地位。」

陳瀅：演年輕角色好難

31歲陳瀅劇中著校服演出，覺得之後難再做到，認為演繹比實際年紀小的角色很難，自覺演得不夠好。該場戲講她被男友傷害感情，爆喊到流鼻水，她稱喊到流鼻水是自然反應，現實中被第一個男友傷得最犀利，拍攝時回想他怎樣傷害自己，找到感覺就好易做到效果。她透露暫時拍過4次拖，第5個還未出現，未有時間認識新朋友，反而身邊好友替她着急。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com