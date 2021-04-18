疫情改變生活習慣 葉童樂做模範煮婦不再頹廢

【明報專訊】疫情令各行各業停擺，貴為兩屆金像影后的葉童，鼓勵年輕人守住信念和熱誠，相信路途再崎嶇，香港電影也會有明天。她表示被疫情顛覆了以前的生活習慣，由無飯主婦變成模範煮婦，棄掉頹廢、任性習慣，又開社交平台，不再追求物質，愛上簡單生活，由「夜貓」變了「忍者」，可說是意外收穫。

去年疫情爆發初期，葉童形容自己過着頹廢生活，終日沉迷看電影和打遊戲機，她說︰「連續兩個月由早到晚不停睇戲，最高紀錄一天睇六部，看得太多根本消化不來，一兩個鏡頭或會記得，大部分都很模糊。有段時間又狂打機，有幾次更打到作嘔；我的生活已經很頹廢，疫情令我更頹廢！」厭倦這種生活的葉童決定改變，由早睡開始，「以前總是不願睡，喜歡夜闌人靜時靈感特別澎湃，但我厭倦了，決心逼自己早睡，聽朋友說運動有助睡眠，於是上網學瑜伽，做完後真的睡得很好，心靈平靜一覺睡到天明。這大半年變成早睡早起的生活模式，感覺幾舒服」。

做「忍者」有意外收穫

葉童自爆婚後從不下廚，但被疫情改變了，「昔日新婚，老公說我煮的餸菜難食，之後再沒煮過。疫情下留在家中，我被迫下廚，我煮的都是簡單菜式；老公可能知我一直不下廚的原因，所以沒講難食，無彈又無讚，唯有繼續煮。透過家庭生活有不同體驗，一頓飯的時間管理和清潔碗碟等，好似一種鍛煉，覺得人生不一定要追求物質，一些簡單的生活亦能得到快樂」。疫情下反而有很多得着？她表示初時都覺得難頂，心想「原來退休生活是這樣，百無聊賴，都幾悶」，但當接受了，又從中找到樂趣，反而似做了「忍者」，且有意外收穫，就是瘦了10磅。

拍ViuTV劇 讚盧慧敏聰明

習慣「忍者」生活，再拍ViuTV劇《無限斜棟有限公司》會否不習慣？葉童表示只佔4日戲， 飾演拋棄女兒（盧慧敏飾）、但又很愛和關心女兒的媽媽。她讚盧慧敏雖是新人，但有兩場戲演得很好，感受到現在新一代演員，比以前她做新人時聰明，因現在資訊發達，劇中的「斜棟」就是講這些年輕人什麼都喜歡、什麼都想試，透過上網就學習到，「他們接觸很多事物，醒目過我們。（現在開戲不足，演出機會較少？）唯有見步行步，都無辦法，很多人都辛苦；現在有不同平台，新演員可以透過不同平台表現自己；我數月前都開始玩抖音，之前沒開社交平台跟觀眾和粉絲接觸，現在透過平台保持活躍，又可以參與創作，一舉兩得」。

信香港電影會再發光發熱

葉童認為機會當然要別人給予，但亦要自己爭取，只要大家守住信念和熱誠，香港電影總有一日會再發光發熱，「好似最近達哥（吳孟達）離世，有很多人懷念他，可想而知他的重要性，大家對他的作品喜愛和認同，不僅香港，全球華人都懷念他。反映大家對電影作品的喜愛仍然存在，我不會說北上發展不對，大家都是睇市場；香港電影現在怎樣做呢？大家要靠跌跌撞撞尋找出來；以前香港是漁村，後來電影業成功，都是靠大家不停嘗試找出來。對香港電影，我無睇得咁灰，但大家要有心理準備，條路未必平坦，會很崎嶇」。

「無綫好演員多 只待發揮機會」

葉童為無綫拍完受歡迎的劇集《香港愛情故事》，現在又為ViuTV劇演出？她說沒想這麼多，有人邀請、角色吸引、自己又有時間便演出，「當初拍《香港愛情故事》都是客串性質玩吓，知他們搞創作不容易，既然有心就幫吓手，部劇取佳績也替他們高興。（曾志偉返無綫任高層，會否再拍無綫劇？）無綫本身有很多好演員，人才濟濟，只是很多人未有發揮機會而已，如果要重整，首先要內部重整，自己人先做幾齣好戲。若再邀我拍劇，當然高興和願意」。

記者︰柯美

攝影︰劉永銳