NFT可助獨立歌手？

【明報專訊】近月網上陸續有關NFT(Non-Fungible Token,非同質化代幣)可能改變樂壇生態的報道;陳奐仁上月就加入其中,親自驗證這是否行得通,把新作《Nobody gets me》放在NFT的交易平台OpenSea拍賣,結果本月5日他在社交網稱「實驗成功!以7個ethereum拍賣成交。」據悉當時7個以太幣約值11萬港元,陳奐仁成為首名推出加密音樂的華語創作歌手。

英美歌手對NFT更踴躍,馬斯克(Elon Musk)的歌手女友Grimes上月拍賣數碼藝術品就進帳近600萬美元;搖滾樂隊Kings of Leon表示會把新碟《When You See Yourself》放在NFT交易平台。英國歌手Boy George跟crypto.com簽了約;近年沉寂下來的《乖女唔易做》女星蓮茜露漢(Lindsay Lohan)與DJ Manuel Riva合作推出新單曲《Lullaby》,則放在新建的交易平台Fanforever拍賣,據悉Ne-Yo、Soulja Boy都會陸續加盟。Snoop Dogg早前亦表示對NFT有興趣;加拿大男歌手The Weeknd稱會把新歌以NFT形式推出,美國亦有唱片公司準備在這領域摩拳擦掌。只是,若巨星歌手、大公司也到此搶鎂光燈,獨立歌手又如何能在NFT殺出血路?相信除了歌曲質素外,無限創意才是爭取買家支持的重要元素。