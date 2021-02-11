NFT可助獨立歌手？

【明報專訊】近月網上陸續有關NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣）可能改變樂壇生態的報道；陳奐仁上月就加入其中，親自驗證這是否行得通，把新作《Nobody gets me》放在NFT的交易平台OpenSea拍賣，結果本月5日他在社交網稱「實驗成功！以7個ethereum拍賣成交。」據悉當時7個以太幣約值11萬港元，陳奐仁成為首名推出加密音樂的華語創作歌手。

英美歌手對NFT更踴躍，馬斯克（Elon Musk）的歌手女友Grimes上月拍賣數碼藝術品就進帳近600萬美元；搖滾樂隊Kings of Leon表示會把新碟《When You See Yourself》放在NFT交易平台。英國歌手Boy George跟crypto.com簽了約；近年沉寂下來的《乖女唔易做》女星蓮茜露漢（Lindsay Lohan）與DJ Manuel Riva合作推出新單曲《Lullaby》，則放在新建的交易平台Fanforever拍賣，據悉Ne-Yo、Soulja Boy都會陸續加盟。Snoop Dogg早前亦表示對NFT有興趣；加拿大男歌手The Weeknd稱會把新歌以NFT形式推出，美國亦有唱片公司準備在這領域摩拳擦掌。只是，若巨星歌手、大公司也到此搶鎂光燈，獨立歌手又如何能在NFT殺出血路？相信除了歌曲質素外，無限創意才是爭取買家支持的重要元素。