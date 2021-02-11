揶揄無綫「千禧五虎」 193：仲有人用呢個名咁娘

【明報專訊】組合ERROR昨晚以3子陣容出席頒獎禮，成員阿DEE（何啟華）以特別造型亮相，配合早前發起網民投票行動，再表明如果他們得唱作人獎，屆時花姐（黃慧君）要穿低胸裝現身，193（郭嘉駿）表示自《全民造星》開始已想睇。

自言尊重前輩

193揶揄無綫的言論，令他最近人氣急升，被網民封為「三爺」，兩名隊友指193是隊中大爺，所以一向叫他「三爺」；193則表示想叫「三哥」，因想米線店找他做代言人，他說：「多謝大家支持，最開心除多了follow ，大家會睇番我們的節目，希望大家繼續支持ERROR。」被捧為娛樂圈清泉，他即姜濤上身道：「我一向都是清泉，我是處男，但我都鍾意食鮑魚。」

193透露花姐有提他講說話就算資料正確也要有禮貌，他澄清：「其實當日我不是想用『老嘢』這字眼來形容別人，是想講老一輩，anyway ，講了就講了。」193表示很怕得罪人，若有機會見到曾志偉，也想說聲不好意思，解釋不是想針對任何人，他說：「我從來冇講過志偉哥一句說話，只想講番件事，可能大家對號入座，我一向尊重前輩。」不過提到無綫出招以「千禧五虎」對撼，193又再說：「𠵱家仲有人用五虎呢個term咁娘嘅咩？不如我們叫四隻白虎啦！可以有好多脫毛贊助。」

記者：林蘊兒、林祖傑

攝影：鍾偉茵