「大口青」胞兄王鍾病逝 享年74歲明舉殯

王鍾（中）演而優則導，執導過多部電影，包括由周潤發（左）與王祖賢（右二）主演的《長短腳之戀》。（資料圖片）

【明報專訊】資深演員王鍾日前病逝，享年74歲，王鍾的喪禮於明日（20日）舉行。王鍾原名姜佩君，胞弟同為資深演員，人稱「大口青」的王青（原名姜佩清）。王鍾少年時期曾為雜技團表演，1969年加入邵氏電影公司，初期做龍虎武師，後轉職演員。

王鍾生前拍過不少電視劇和電影，當年在麗的（亞視前身）演出《大丈夫》、《大控訴》等劇集；他在電影界發展比電視好，1973年的《警察》是他的代表作，其他參演作品有《點指兵兵》、《武狀元蘇乞兒》等。

1980年代開始做導演，執導《金手指》、《衝鋒車》及《流氓公僕》等電影，開拓港產警匪片的獨有風格；1990年代他淡出電影圈，2005年曾復出客串杜琪峯執導的《黑社會》，飾演社團龍頭大佬「吹雞」。

導演章國明貼舊相悼念

王鍾1979年曾拍攝由章國明執導的《點指兵兵》，章國明在社交網上載黑白照悼念王鍾，並留言：「傳來王鍾離世消息，鍾哥幫我演活咗《點指兵兵》，鍾哥多謝您，一路好走！」

章國明接受傳媒訪問表示跟王鍾多年沒見面，有幾次《點指兵兵》做回顧放映，但始終找不到他，感到可惜。田啟文表示跟王鍾不算熟絡，因對方為人低調，只知對方入院一個月。

娛樂組