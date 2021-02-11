解約女團CLC鬧爆韓國舊東家 轉戰內地 莊錠欣認藍絲撐港警爸

【明報專訊】童年時拍過不少無綫劇的莊錠欣（Elkie），2016年加盟韓國女團CLC，曾多次回港演出。去年底宣布與CLC所屬經理人公司Cube娛樂解約，並到內地發展，其後在社交網轉載《人民日報》帖文及向解放軍致敬，遭本地粉絲圍攻。莊錠欣日前接受本報獨家視像訪問，斥責韓國舊公司削減CLC資源，成為她離隊主因；自認「藍絲」的她支持香港警察，在2019年香港反修例風波期間，一度患上情緒病。

記者：蘇珮欣

現年22歲的Elkie於2015年透過選拔賽簽約韓國Cube娛樂，到當地做練習生，翌年加盟女團CLC。Elkie表示6年前隻身赴韓發展時，對公司有很大期望，渴望實現夢想；到當地後發覺一切並不簡單，「雖然早有心理準備條路不易行，但發生許多意想不到的事」。

好歌轉讓IZ*ONE 對公司失望

Elkie自言身為外國人溝通困難，無論怎樣學好韓文，都跟當地人有距離，很難完整表達心中所想，「我性格樂觀，別人說什麼我都話好，卻有人話我做戲」。Elkie稱出道初期曾遭作曲家責罵她「好蠢」、「毫無用處」，令她很傷心。有否感到歧視？她稱不至於歧視，但機會比當地人少。

Elkie表示經常為了練習不眠不休，「試過最誇張連續幾日無得瞓，還要不能卸妝，最長試過連續排舞16小時，由中午練到深夜，攰到行路似喪屍」。她稱最難過是公司沒有提供適當的資源給CLC，令成績未如理想，「原本屬於我們的歌及機會竟給了別人，十分無奈，我們7個女仔好努力，有時覺得歌曲反應不錯，想再衝，但公司扼殺了這些機會」。曾有報道指日韓限定女團IZ*ONE的出道歌《La Vie en Rose》原是屬於CLC的，CLC早已錄歌及排舞，最終卻拱手相讓給IZ*ONE，並在韓國多個排行榜奪冠。Elkie說：「我覺得公司好過分，很失望，CLC出碟頻率好低，有時一年才出新歌新碟。當公司說不會再投放資源給CLC，我覺得再留下來已無意義，身為藝人只希望透過作品跟粉絲見面，若什麼都不能做，無法回饋粉絲，我接受不到。」Elkie與Cube娛樂解約後，稱與CLC隊友仍有聯絡，「我們關係好好，她們成日話想到內地旅行，叫我帶她們去玩，我說會在家預留房間給她們」。

2019被網民要求表態 出現抑鬱

去年底Elkie到內地發展，在港土生土長，為何不回流香港？Elkie說：「其實是巧合，我合作開的團隊早在內地扎根，所以先發展內地巿場，香港若有工作也會回來。」Elkie返內地發展後，頻頻在微博轉載《人民日報》及央視新聞帖文，又在Instagram向解放軍致敬，不少網民留言說要「脫粉」，稱「人民幣真香」、「很失望」。對於被指為了事業放棄香港人身分？她認為這說法很奇怪，「我在香港出世，是土生土長香港人，為何要放棄？反而不明別人為何這樣想。我不介意表明立場，也不會評論別人想法（覺得自己是「藍絲」定「黃絲」？）我是藍絲」。

對於2019年香港的反修例風波，Elkie自言是和平主義者，希望有安靜的生活，大家和平共處，為民生而努力，「當時我在韓國，不太接觸香港的新聞，但這是大事，所以也知道。我覺得好心痛，可惜我在韓國，任何事都做不到，加上當時患上情緒病，連自己也顧不到」。Elkie稱當時不少網民在其IG留言要求她表態，原不想出post，但當時公司逼她每周要出指定數量帖文；她看到評論，開始出現抑鬱，「試過在健身室失控爆喊，跟住開始收埋自己，什麼也不想說，整日困在房間，連客廳都不想出，感到很灰同失望」。

想返無綫拍劇 與馬國明合作

Elkie的繼父是香港警察，「我與繼父關係不錯，有關心他的工作，亦討論過香港情况。我幾乎每日都與家人視像通話，不過當時精神狀態不佳，幫不到他，但很擔心他的工作有危險。我支持他，也支持香港警察」。被問到會否擔心表明政治立場後，失去粉絲支持？她說：「我相信會有的，但不介意說出這想法；每個人都有自己的想法，相信總會有人跟我相同，而且大家會互相尊重。」

談到在內地的工作，Elkie表示現時生活充實，工作環境不錯，「沒有工作的日子，我會自己做運動、寫歌。最近媽媽在內地跟我一起住，也花許多時間陪媽媽，之前她生日，我親手整蛋糕，並帶她外出用膳」。Elkie表示待疫情緩和後會回港，希望得到港人認同，「畢竟香港是我家」。

Elkie透露正在籌備不少工作，即將推出新歌。被問到會否考慮回無綫拍劇？她坦言也想，「原來我也拍了20多齣TVB劇集，現在應該可演一些成熟角色。最想同馬國明合作，有機會想演他的妹妹」。最後Elkie想對香港的粉絲說：「趁年輕多嘗試，要有夢想，希望大家知道有一個香港女仔為大家打氣，給大家正能量，千萬不要放棄，只要行出第一步，就有機會實現夢想。」