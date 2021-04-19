【開箱】《超犀女王》 私了好色賤男復仇記

【明報專訊】第93屆奧斯卡頒獎禮香港時間4月26日早上舉行；今年最佳導演破天荒有兩名女性入圍，除了《浪跡天地》趙婷，還有《超犀女王》（Promising Young Woman）艾美露芬奈爾（Emerald Fennell），兩人巧合地也是電影的監製、編劇，趙婷更連剪接也親自操刀。《超》片女主角嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）也有份角逐影后殊榮，而且此獎在奧斯卡是罕有地最勢均力敵的一年。

奧斯卡影后競爭激烈

今年角逐奧斯卡影后的除了嘉莉慕萊根外，還有《浪跡天地》法蘭西絲麥杜文（Frances McDormand）、《藍調天后》維奧拉戴維絲（Viola Davis）、《The United States vs. Billie Holiday》安哲雅黛（Andra Day），以及《心碎的女人》雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）；當中嘉莉贏得影評人選擇大獎最佳女主角，金球影后落在安哲雅黛身上，美國演員公會把最佳女主角獎頒給維奧拉，法蘭西絲榮膺有「英國奧斯卡」之稱的英國電影學院獎影后，至於雲妮莎則於去年威尼斯影展封后，5人可說各有一票在手；但到底奧斯卡會員會選擇哪一個，可說充滿懸念。

《超犀女王》講述Cassie日間循規蹈矩，表面乖巧伶俐，一到夜深便判若兩人，潛入酒吧扮醉等被「執屍」。總有男人會送她回家，並對她起色心，他們卻懵然不知墮進Cassie的獵物圈套，淪為她自訂家法的犧牲品。不過這未能平復她無底的心魔和胃口，從來沒想過找男人埋單的Cassie，當重遇大學同學Ryan並愛上對方後，開始願意「妥協」，卻同時更清晰地勾起過去的創痛，準備展開復仇大計。

有評論認為此片是#MeToo反性侵運動的「得益者」，導演艾美露芬奈爾必不同意，她在一個訪問中表示，兩性之間長久以來在法律面前並不平等，Cassie才會親自出手，「我一直想拍女士復仇的電影。最近也有不少類似題材的，但一般偏向暴力或賣弄性感，又或者極度沮喪壓抑。我希望寫關於平凡女生的復仇故事，沒有刀槍，卻更荒誕扭曲」。艾美露形容Cassie冷酷拘謹，幽默又扭曲自私，而且很吸引人，她稱很早已鎖定嘉莉慕萊根扮演此角。

復仇因為內疚與不公

片中Cassie被視為異類，明明是醫科高材生，卻中途輟學；年過30仍在家裏居住，在咖啡店打工，沒朋友、也沒有男友。慢慢看下去發現她的復仇，也是一種減輕內疚的贖罪方式。大學時代，Cassie的同學兼好友Nina在派對喝醉，被衆目睽睽性侵，曾經提告卻無法令對方入罪；學校院長也拒絕嚴懲該男同學，終於Nina羞憤自殺。Cassie十分自責，認為如果她陪伴對方去派對，就不會發生那次慘劇。她無法再在大學呆下去，於是退學並慢慢踏上復仇之路，教訓那些在酒吧檢女性便宜的渣男。在此不會把結局的終極復仇穿橋，此片提出一個值得反思的詰問：很多時女孩若名聲欠佳或喝醉後都難以在性侵案勝訴，也就是導演說的兩性在法律面前並不平等，Cassie唯有「私了」來「扯平」。

台灣片《消失的情人節》去年在金馬獎奪得最佳電影、導演等多個獎項，早前在網上卻就男主角阿泰是否變態跟蹤狂，掀起熱烈討論，當中有正有反的不同意見，也有認為這種質疑會為創作自由設限。片中描述阿泰某天發現全世界靜止，只有他一人可以活動，於是帶了夢中情人曉淇到處拍照留念，送她回家前更輕吻其額頭；但有部分網友指出，未經對方同意擅自將「時間暫停」、觸碰女主角身體，根本不尊重女性；由於網上群情洶湧，導演陳玉勳後來也在社交網撰長文回應了。其實《消》《超》兩片完全不同故事及風格，只是《消》片最近在台灣掀起的網絡熱話，跟《超》片對讀，發現了另一重意義。

上映日期：4月22日