向ViuTV自薦做導演 林二汶歡迎無綫邀上《勁歌》

【明報專訊】ViuTV前晚舉行首屆音樂頒獎禮，林二汶奪「年度女歌手」金獎，她感謝ViuTV多年來給予她很多機會。問到還想ViuTV給予什麼機會？她表示希望做導演，做一套音樂劇，會向公司自薦。會否擔任無綫《勁歌金曲》嘉賓？她說：「我不知呀！我覺得無論再上什麼音樂節目，都是要先做歌，因2020年只得一首歌，今年已經差不多去到一半，仍然是得一首歌，希望今年內做到最少兩首歌，如未能做到，我不好意思上音樂節目！但如無綫真的邀請我，我無任歡迎，有機會讓人認識到我的音樂，why not？」

泳兒做英皇代表：攞埋獎更開心

泳兒憑歌曲《溝渠暢泳》奪歌曲獎，上台時掩面爆喊，十分激動，她事後解釋因有點愕然，「可能之前的頒獎禮已相隔一段時間，尤其今次是ViuTV首個音樂頒獎禮，歌曲獎得10個，我覺得很困難攞到」。對於英皇只派她一人到場做代表？她說：「我是誠意代表，還可以攞埋獎，這就更加開心！希望這個獎能給公司信心，繼續讓我唱暗黑歌曲系列。（是否先派你出席，才考慮之後會否讓其他歌手出席？）我不會這樣諗，可能無期而已！這個很難答，我覺得不會攞我去試！這天我是做代表，希望下次可跟一班兄弟姊妹來這個party。」