徐小明北上復工 黃百鳴籲接種疫苗

【明報專訊】金鈴、黃百鳴、徐小明及高志森昨日為港台節目《姐姐們你好》任嘉賓，徐小明表示留港抗疫一年多，所有工作都暫停，最近已接種科興疫苗，今日偕兒子北上復工，「我打完科興疫苗，而且80歲的哥哥、70幾歲阿嫂以及兒子都打晒針；好自然，什麼事都無。我明天（20日）先上深圳隔離14日，之後到杭州、上海、橫店開動計劃項目，洽談一部電影、兩部網絡大電影，又去廣州灌錄新唱片，預算逗留兩三個月。其實內地恢復得很快，疫情嚴重時，橫店全部停工，之後慢慢放寬，半年前已有60至70個劇組開工」。提到資深演員王鍾病逝，徐小明說：「好可惜，我們在邵氏年代做武師時相識，曾合作電視劇，我監製警匪片都搵過他做男主角，後來他移民澳洲，我們就沒聯絡。」他感嘆由去年底開始，接連聽到很多壞消息，已先後送別7、8名友好。

電影公司老闆黃百鳴稱戲院重開後，現時入座率75%，生意慢慢好轉，他希望疫情繼續穩定，又呼籲大眾打疫苗，「我接種兩劑科興疫苗，沒有感覺不適，行得、食得、瞓得」。他表示疫情期間也堅持開戲，讓同業可維持生計，《G風暴》、《一路瞳行》等幾部電影已拍竣，今年會陸續上映。金鈴留意到疫情期間發生很多家庭悲劇，希望透過節目帶出正能量：「以前40+的女性被稱呼大嬸、姨姨，我都不會應，現在內地改稱呼『小姐姐』，我聽到開心好多。」

記者：鍾一虹