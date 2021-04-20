惡搞經典黑面 陳自瑤唔嬲：開心扮我

林夏薇因疫情未能到內地探堂兄林峯的女兒，就連買了的禮物也未能送給她。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】陳自瑤、林夏薇及洪永城等昨日錄影無綫節目《好聲好戲》，陳自瑤表示要挑戰配音，感很大壓力，練到喉嚨發炎聲沙，更發噩夢錄影唔見稿。對於老公王浩信奪視帝，她的經典黑面表情被節目《開心大綜藝》惡搞，陳自瑤稱最近很少看電視，故沒有看節目，並說：「我唔知，沒有睇，不知發生什麼事，但唔緊要，最緊要觀眾睇得開心就ok，我不會嬲，其實都開心，起碼是扮我，應該向好方面諗。」問可認為那次「黑面」是代表作？她說：「希望大家留意我啲戲，可能有啲代表作呢。」

問到可有留意好姊妹連詩雅與陳家樂的戀情，被黃嘉雯介入的傳聞？陳自瑤即掩面愕然說：「係咩？我最近真的好忙，什麼都沒有睇，亦不知有這單新聞，他們的事我什麼都不知，唔好問我。」她透露和身在內地開工的連詩雅有短訊聯絡，但對方沒有表現傷心。

林夏薇押後生B

林夏薇於節目擔任打氣評判團，表示抱着學習心態向前輩偷師，之前也有配音經驗，於動畫為男孩角色配音，透露對韓劇配音有興趣，希望有機會一嘗為壞女人及奸角配音滋味。

她稱因疫情，仍未見過身在內地堂兄林峯的女兒，連BB女幾大都忘記了，只透過視像通話見面，林夏薇說：「一早買了件衫仔送給她，都怕送到時唔啱身，留畀自己將來BB又怕過時，因為我決定順其自然。其實我、父母和朋友都從來沒有着急，只有傳媒替我着急，工作很忙，暫時未有時間可以陪伴小朋友成長，還是先放慢一點。」

洪永城扮「丁蟹」變家暴

洪永城表示為節目於家中練習，練習到被鄰居投訴，他說：「因為有段要扮『丁蟹』，練習時門鐘響，問我屋企有冇事，需不需要報警，以為我打女友，但練聲一定要真實，就住就住重衰，參加完這個節目，發覺自己應該冇天分做配音員，因為太高層次，我還是演戲算吧。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳