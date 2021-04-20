麥當娜貼街招籲槍械管制 狠批美警濫殺無辜 要求判處終身監禁

麥當娜（左二）一向關注種族歧視及警方濫權等問題，去年上街參加「黑人的命也是命」遊行。

【明報專訊】美國近期發生多宗槍擊案，樂壇天后麥當娜（Madonna）對於接連有年輕人遭警員射殺事件深表關注，上周六她穿著印有「美國覺醒」及「槍械管制」字樣的衣服走上街頭，周圍貼街招呼籲國民支持槍管，又批評當地警務人員濫殺無辜，「他們應該立即坐監，在獄中度過餘生」。

上月29日，年僅13歲的墨西哥裔少年托萊多（Adam Toledo）遭芝加哥警員追截，當他跑進一條小巷後，舉高雙手以示投降，警員隨即向他開槍，男孩胸部中槍倒地不治；本月11日，明尼蘇達州20歲非裔青年賴特（Daunte Wright）涉違反交通規例被警方截停，經調查後發現他是通緝犯，拘捕期間發生衝突，女警波特（Kim Potter）誤把手槍當成電槍，疑犯胸部中槍後死亡。

槍管效用等同疫苗

現年62歲的麥當娜一向關注種族歧視及同志權益等社會議題，去年明尼蘇達州黑人男子弗洛伊德（George Floyd）遭警員以膝壓頸致死，麥當娜雖然膝傷未癒，仍撐着拐杖參與倫敦舉行的「黑人的命也是命」遊行。

日前她再次走上街頭，四出張貼印有「美國覺醒」及「槍械管制」的街招，並把過程拍成短片，昨日上載至社交媒體，呼籲網民支持，惹起極大迴響。

她表示：「這是最新的疫苗，名叫槍械管制，必須強制執行，因為它能保障大家的生命安全。」她在另一張照片亦留言：「托萊多只得13歲，賴特亦不過20歲，警員槍殺他倆，結果只會判處誤殺罪，實在荒謬和可怕，而這種慘劇，發生在我們社區裏，竟然變成合理化……警員殺害無辜兒童，應該立即坐監，在獄中度過餘生。不需要審判，更不需要腐敗的司法制度。」

曾與網民隔空罵戰

對於麥當娜的言論，網民反應兩極，有人表示支持，亦有留言反對，情况就如賴特遭女警槍殺後，娜姐曾為此跟網民隔空罵戰一樣。上周一名叫Karen Gayler的女生嘲諷娜姐言論「離地」，認為她一邊呼籲槍械管制，一邊聘請佗槍保鑣，保護她和家人，實在可笑。

麥當娜隨即開火還擊：「八婆，我沒有聘請保鑣，亦沒有人揸槍保護我和家人，你夠膽就來找我當面對質。」盡顯其樂壇天后的霸氣。