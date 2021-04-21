廖啟智人生短跑沒停步 關心基層「劏房是香港人恥辱」

【明報專訊】廖啟智（智叔）67歲的人生被形容為一場「人生短跑」，輸在起跑線，贏在終點時。安息禮上播映的片段，由陳敏兒敘述智叔的短跑路程。由智叔在徙置區長大，一家十口的蝸居，有一部電視機而成為街坊的小型電影院。他看粵語長片孕育了對戲劇的興趣，看馮寶寶的演技更燃點了他想演戲的一團火。

重視平等拒享特權

中學畢業後，智叔向人生目標進發，他在清水灣片廠做錄音室工作，又做攝影助理，他多次自薦試鏡，但也未能成功；他投考TVB第6期藝員訓練班，經3次面試以為及格，但也未被取錄；他屢敗屢戰而考入第8期訓練班，展開演藝事業。因入行不是一帆風順，智叔有同理心去幫助熱愛戲劇的年輕人，不計較片酬，只為陪伴年輕人為夢想起跑。在殖民地時代，智叔在愛國學校讀書，難免被不公平對待與歧視，因此他建立尊重差異與待人平等的信念。一段30多年前的往事，智叔參演中港合作的電視劇《廣東鐵橋三》，因為是清裝戲，監製要求內地演員要剃光頭，但香港演員可豁免剃頭。智叔抗議這種不平等特權，故他剃光頭，以行動表達尊重生而平等，亦從不會叫臨時演員為「茄哩啡」。

最愛《籠民》反映社會問題

陳敏兒曾問智叔最愛演出的電影？他說是《籠民》，並非憑此片獲金像像最佳男配角，而是電影反映了社會問題。感到諷刺是30年過去，基層住屋問題沒改善，他說：「劏房是香港人的恥辱！」他又說錢不要賺得太盡，樓價令更多人難以安居，情願捱更抵夜拍戲掙錢，比賣樓獲利更心安理得。

智叔共拍了110部電視劇、92部電影、21齣舞台劇，還有綜藝節目，他還教學逾10年；濃縮在他40年的演藝生涯中。他的人生似一場短跑，沒有停步，全力以赴，到最後的日子仍是盡力完成病人的每一個任務。