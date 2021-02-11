193@ERROR為「耆英論」辯解 41歲陸浩明笑對被嘲老 馮盈盈讚後生

【明報專訊】ERROR成員193（郭嘉駿）早前揶揄無綫「J2係咩嚟㗎？40幾歲仲做《#後生仔傾吓偈》嗰個？」及「現在仍有人用『五虎』這個詞那麼娘」後，人氣急升，被網民讚敢言，說出事實。但以「老嘢」和「耆英」稱呼無綫觀眾，遭網民圍剿，指193不尊重長輩。昨日193在社交網解畫，表示「耆英」是對老人尊稱。被193揶揄「老」的《#後生仔傾吓偈》主持陸浩明（6號）昨日出席活動，回應不是「後生仔」不感尷尬，同場的馮盈盈出聲「幫拖」，大讚6號心境年輕得像26歲。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

6號與馮盈盈昨日到旺角出席活動，對於被ERROR成員193諷刺「40幾歲人仲做《#後生仔傾吓偈》」，下周踏入42歲的6號沒有為主持《#後生仔傾吓偈》感尷尬，並說：「我欣賞後生仔的創意，喜歡幫助年輕人，我的角色似領隊，盡主持責任帶領年輕人說話，正如網友話齋，莫非兒童節目就要搵小朋友主持咩？冇乜所謂啦，最緊要好玩，我開心節目有人睇。」馮盈盈亦大讚6號保持心境年輕，反而她26歲，被誤會年屆30歲。

無時間看ViuTV

追問6號有沒有看ERROR節目，他稱什麼台都睇，但最近工作比較忙。是否因為193寸嘴，他不睇ERROR的節目？6號說：「只要好節目都會睇，日本、韓國、俄羅斯節目也看。（ERROR節目不好睇？）大家畀心機做節目，互相支持啦。（不睇ViuTV，如何知己知彼？）我回家要睇美股呀。」

自認姜濤粉絲的馮盈盈，也稱最近好忙無時間睇電視。是否怕激嬲姜濤粉絲不敢多講？她說：「不會，自己偶像有人支持，做粉絲應該開心。」

自嘲節目最偏門

說到無綫副總經理曾志偉稱ViuTV節目題材比較偏門，收視只能跟J2比較，馮盈盈都說：「《#後生仔》、《開心大綜藝》話題偏門，不過百貨應百客。」6號認同不同類型節目供選擇，是觀眾得益。但《開心大綜藝》惹不少負評，6號表示每次錄影後也跟志偉一起檢討，大讚C君模仿《尋人記》很好笑，他說：「自抽文化是新嘗試，節目都有進步空間。」

對於「伯樂」余詠珊將離職，6號表示：「任何同事離職也感謝他們的付出，祝福她的新發展，可能……稍後都會問候她一下。」另外，有傳無綫下「限廚令」，暫停製作煮食節目，他稱與肥媽未有新合作的烹飪節目，贊成節目多元化。

193批傳媒嘩眾取寵

由獲網民激讚敢言，到「耆英論」遭圍剿的193，昨日在社交網發文稱傳媒標題嘩眾取寵，報道斷章取義，「耆英」是對老人的尊稱，並說：「經常有報道會用嘩眾取寵嘅標題去吸引讀者，通常都係斷章取義地抽取訪問其中一句說話做標題封面，將一啲重要嘅前文後理忽略，然後一班無文化兼愚蠢嘅讀者就會相信咗，其實『耆』呢個字本身都係一個形容年紀嘅字，而『耆英』係一個對老人的尊稱，唔識就學啦，唔識就google啦，活到老學到老呀。」

193雖遭網民圍剿，但感恩有人留意ERROR，他寫道：「唔係話吐氣揚眉，但真係感恩，香港觀眾仲會留意我哋，睇香港節目。經常有人話香港人養唔到香港藝人，其實係可以做得到，只要多啲支持我哋咁努力工作嘅藝人。」

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