凌文龍首拍劇呻唔夠瞓 陳漢娜挑戰忍笑免NG

陳漢娜（左）稱凌文龍（右）很幽默，跟他做對手戲，忍笑有難度。（攝影/記者：林祖傑）

【明報專訊】凌文龍、陳漢娜、李炘頤（Alina）、MIRROR成員邱士縉（Stanley）、楊樂文（Lokman）與陳瑞輝（Frankie）等，昨日到葵涌出席ViuTV新劇《IT狗》開鏡。凌文龍首次擔正電視劇男主角，與陳漢娜在新劇有曖昧關係，凌文龍表示需要適應，並說：「對我幾大挑戰，有點不慣，因為拍攝時間長，由早拍到夜，回家又要為第二日準備，所以不是睡很多，體力上是挑戰。」

第二次拍ViuTV劇的陳漢娜透露，劇中要無條件支持經常做白癡事的凌文龍，笑言這方面難度高，因凌文龍很幽默，拍攝時要在導演叫停前忍笑免NG。

Stanley想同女友演姊弟

Stanley今次跟女友Alina只是「半情侶檔」，因他們同劇不同場，他說：「希望下次有機會同場，只要不演情侶就得，要做其他嘢先好玩，例如她演我失散多年的家姐。」身旁的Alina聞言不禁反白眼，並說：「演情侶又要鬧交好麻煩，我都攰喇。」

Lokman首次在公司劇有角色，他說：「最開心能跟隊友演喜劇。」Frankie亦是首度有角色，演內向兼充斥負能量角色，他說：「跟我性格有點相似，比Lokman的角色易投入，會好好珍惜機會。」

記者：林祖傑