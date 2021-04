梁朝偉英語旁白造型多變 陳法拉「躲起來」 《尚氣與十環幫傳奇》預告曝光

【明報專訊】Marvel首齣華人超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),受疫情影響,映期延至今年9月,首條預告片及官方海報前晚率先曝光,戲中飾演男主角劉思慕父親的梁朝偉,古今造型輪流亮相,更以低沉磁性聲音以英語旁白,輕易成為片中焦點。有份參演的陳法拉亦透過社交媒體轉載預告片,並留言:「見到我嗎?我躲起來了。」

Marvel電影公司過去發行23齣超級英雄片,全球累積票房高達225億美元(約1755億港元),成績斐然;去年受疫情影響,令到第4階段「Marvel電影宇宙」(MCU)被迫推遲,當中包括首齣以華裔超級英雄為主角的《尚氣與十環幫傳奇》,映期一改再改,終於定在《黑寡婦》之後,即今年9月3日在美國開畫。

《尚氣與十環幫傳奇》故事講述加拿大籍華裔男星劉思慕飾演主角「尚氣」,自小精通武術,拒絕跟梁朝偉扮演掌管十環幫的父親「文武」同流合污,於是拒絕來往,直至他為阻止邪惡勢力蔓延,才決定重返舊地,揭開十環幫的秘密,以及面對父子錯綜複雜的關係。

新片由《以公義之名》達斯廷卡頓(Destin Daniel Cretton)執導,梁朝偉、劉思慕、陳法拉、楊紫瓊及《我的超豪男友》中韓混血女星奧卡菲娜(Awkwafina)等合演。從長約兩分鐘的預告片段可見,尚氣自小在父親嚴厲督促下,已經練得一身好武功,但他只想過正常人生活,長大後寧願做酒店門僮,直至與父親重聚,終於展現超級高手風範。

《鐵甲奇俠》曾出現滿大人

對於香港影迷來說,新片焦點當然集中在梁朝偉身上,他扮演劉思慕父親、即原著漫畫中的反派「滿大人」傅滿洲,但因角色太邪惡,電影公司為免激嬲內地網民,於是把他改稱「文武」。在預告片中,梁朝偉出場次數不少,僅次於劉思慕和奧卡菲娜之下,而且造型多變,由古裝長髮到現代西裝都有,而且表情冷酷,眼神充滿殺氣,令人對新片充滿期待。

早在Marvel超級英雄片《鐵甲奇俠》系列已出現十環幫和滿大人,在首集綁架羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)的正是十環幫門徒,而在《鐵甲奇俠3》金像影帝賓京士利(Ben Kingsley)扮演冒牌滿大人,粉絲批評電影公司拒用華裔演員是「太白」的種族歧視行為。

陳法拉去年12月透過社交媒體證實參演《尚氣與十環幫傳奇》,前晚亦有轉發預告片並留言:「見到我嗎?我躲起來了。」究竟她是片中戴上面具的神秘人?抑或在竹林跟白衣男子對打的蒙面女俠?引發網民討論。