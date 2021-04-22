主演處女作 李幸倪自覺及格

【明報專訊】李幸倪（Gin Lee）昨日出席主演的微電影《失格遊人》放映會，獲一班同門師弟到場支持。Gin Lee表示微電影改編其真人真事，看完頂不住爆喊，因片中勾起她一年多年前面對愛貓離世的傷心經歷，她說：「本身拍完微電影，我已放低，沒想到再看依然激動，看完未能平復心情，不過我是眼淺的，平時看卡通片都會喊。」

唔介意演「火雞姐」

Gin Lee表示這是她首套主演的微電影，很赤裸將她的內心世界呈現出來。是否以影后為目標？她笑言：「沒想這些。（給自己多少分？）這不能用分數衡量，但我覺得及格。亦很開心首次以演員身分贏到一些海外電影獎項。」Gin Lee自認演戲屬新人，很多題材、角色都感興趣，特別是喜劇，就算要她演《食神》裏面的醜角「火雞姐」也無所謂。

談到日前在《Chill Club推介榜 年度推介20/21》中輸給林二汶，失落「年度女歌手金獎」，僅得銅獎，粉絲在社交網上留言替她不值。Gin Lee覺得很正常，如果是她贏，其他歌手的粉絲都會有同樣反應，大家都支持自己偶像，很多謝每名投票給她的樂迷，因獎項百分百由網民投選，所以無論金銀銅獎都很開心。

記者：陳釗