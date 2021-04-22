新垣結衣騷腿代言H&M 無視新疆棉風波 內地網民齊護花

【明報專訊】歐洲時裝品牌H&M去年10月發表停用新疆棉的聲明，最近被翻舊帳，觸發內地官媒和網民的抵制潮，日劇《僱傭妻子》32歲女星新垣結衣昨日宣布擔任H&M宣傳活動「Let's Change」親善大使，品牌同時發布她穿著今季新裝的代言照，露出一雙白滑美腿，原以為內地網民會跟她劃清界線？事實是出言「護花」人數更多，「國民老婆」的魅力果然非同凡響。

新垣結衣與H&M昨日同時宣布，前者獲邀擔任本月27日揭幕的「Let's Change」活動大使，藉此鼓勵民眾在新冠病毒仍然肆虐日本的當下，以堅強意志和覺醒思維，應對疫情下的新變化。「我認為是時候作出新嘗試，或者會有意想不到的趣味，因此對我來說，能夠擔任今次活動的親善大使，實在很有意義。」新垣結衣說。

該品牌同時發放新垣結衣示範春季新裝的宣傳照，無論穿著短裙抑或短褲，她的美腿都成為焦點，有關照片隨即在社交媒體瘋傳。不過，由於H&M早前捲入新疆棉風波，難免觸動內地網民神經，有內地微博用戶指摘新垣結衣：「在國際發生這件事後，這個日本人代言了抵制中國新疆棉花的品牌，也可以說她支持H&M抵制中國新疆棉花。」甚至有粉絲表示割席：「老婆不要了。」

但有更多網民踴躍留言「護花」，有人表示：「如果覺得這都有問題的話，那全球所有代言過Nike、H&M等等品牌的明星都應該被列出來批判一頓，但是這怎麼可能呢？」另一網民亦和應：「日本人為什麼要為其他國家避嫌啊？」打破了內地網民一直高呼「國家面前無偶像」的傳統，新垣結衣在內地受歡迎程度可見一斑。

參演大河劇

提起新垣結衣，NHK電視台日前落實她參演大河劇《鎌倉殿的13人》的消息，換句話說明年1月開始，幾乎全年都可欣賞到她的演出，難怪粉絲興奮不已。《鎌倉殿的13人》由三谷幸喜編劇、小栗旬扮演平安時代末期武將北條義時，新垣結衣本是他的初戀情人，後來變成大泉洋飾演幕府將軍源賴朝的妻子，命運相當坎坷。