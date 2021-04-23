許悅銘首執導 5影帝幫忙 鄭則仕開心電影圈有接班人

鄭則仕（左）與首次執導的許悅銘（右）合作多次，大讚他一點也不像新導演，好穩陣，很有潛質。（攝影/記者：柯美）

【明報專訊】電影《金錢帝國：追虎擒龍》導演許悅銘昨日聯同演員鄭則仕（Kent哥）為電影宣傳。入行13年做過編劇和副導的許悅銘，首次擔任導演，面對五大影帝Kent哥、梁家輝、古天樂（古仔）、林家棟和吳鎮宇，未感壓力，因為他們好惜他，各自有不同付出，許悅銘說：「家棟在開拍前，已抽時間和我傾角色，古仔更參與創作劇本，飾演徐樂（呂樂）的鎮宇就自我創作一個大家未見過的呂樂。家輝更為藝術犧牲，為貼近角色原型，剃頭弄高個額，又整大個鼻，Kent哥則幫我將劇本的沙石飛走，修正內容，曾演過豬油仔的Kent哥，今次有不同演法，他好衰，不畀我第二take，因為他一take就ok。」

眾影帝發揮團隊精神

Kent哥稱不僅他一take ok，其他人亦是，因為在現場先綵排才開鏡拍攝，加上大家沒私心，毫無保留將所有東西掏出來，沒有影帝架子，表現出團隊精神，拍得很順利。該片拍了兩個多月，投資過億元，許悅銘表示貴在搭景，因背景不是這個年代，其中一個景是舊啟德機場。

Kent哥再演豬油仔一角，透露今次講述他在黑白兩道中間，發生大事，要保護自己，又不想出賣兩個恩人跛豪和呂樂，頗大矛盾掙扎，他謙虛說：「不知自己拿揑得好唔好。」Kent哥大讚導演許悅銘有潛質，開心電影圈有接班人，並說：「連埋呢套戲，我們共合作了3部電影，他雖然是新導演，但一點也不似，可能因為他由編劇和副導做起，經驗一步步累積，是個好穩陣的人，但又在穩陣中有精彩，章法完整，對得住大家。 」

記者：柯美

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