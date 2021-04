next

【明報專訊】《誣網》康城影帝麥斯米基辛(Mads Mikkelsen)主演的《醉美的一課》(Another Round)有份角逐奧斯卡最佳國際電影及最佳導演兩獎,要等到香港時間周一早上才知道結果,但麥斯最近受訪時重提2015年為女歌手Rihanna拍攝MV《B**ch Better Have My Money》,結果讓他晉身型爸行列。麥斯表示某天接到經理人來電問是否有興趣拍攝Rihanna的MV,他心想:「為什麽不?都幾好啊。」麥斯稱到片場後Rihanna非常友善,雖然只是初次相見,但給他感覺像認識了一輩子。完工後麥斯更向Rihanna拿了份紀念品,就是MV中的道具指甲,因印有麥斯的肖像,麥斯覺得如果給朋友看到這套指甲,必定會嫉妒他。麥斯承認自從拍了Rihanna的歌曲MV後,在子女眼中他變成了有型的爸爸。

麥斯最近可說片約不斷,除了代替尊尼狄普(Johnny Depp)演出《怪獸與牠們的產地3》外,又會伙拍夏里遜福(Harrison Ford)演出《奪寶奇兵5》。