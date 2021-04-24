中環海濱自駕騷開鑼 鄭中基留Keyboard吉位念唐奕聰

釗峰（左起）、王菀之、林二汶及何超儀到場撐好友鄭中基。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】鄭中基一連3場首個香港自駕演唱會《Drive In Ultra—WEE are Ronald Cheng鄭中基自駕演唱會2021》昨晚於中環海濱活動空間舉行首場演出。演唱會於8時15分揭開序幕，升上高台出場的鄭中基，先深情唱出《人若然忘記了愛》，然後連唱《救救我》及《學神》兩首快歌，並呼籲在場觀眾拍手和唱。他唱《爛瞓》時，台上騰空一個Keyboard位置，向已故音樂人唐奕聰（Gary）致敬。

記者：林祖傑、林蘊兒

攝影：鍾偉茵

演唱會現場共設116個車位門票，車位設於台前位置，後方是觀眾座位，汽車進入會場時非常順暢，未有塞車情况，當中有多款名車，部分是開篷車款。每個車位乘客，大部分乖乖站在自家車位範圍內觀賞；其他入場觀眾亦以4人坐一排，入場前需接受體溫檢測及登記安心出行，秩序良好。

全家總動員撐場

鄭中基（Ronald）的太太余思敏、一對子女、他的父親鄭東漢及外父外母，全家人一早到場。其他捧場圈中人有挺巨肚的準媽咪余香凝與老公，還有鄭伊健、王菀之、林二汶、盧巧音、Kolor、孫慧雪與丈夫、何超儀、楊容蓮、C AllStar成員釗峰、J.Arie、王馨平、黃又南、強尼及鍾舒漫等。余香凝跟鄭中基合拍劇集《暖男爸爸》，劇中他們有兒子「暴龍哥」，她說是懷孕前最後一個媽媽角色，令她的母愛滲了出來，相當深刻；鄭中基邀請她來看，老公陪伴她，並帶了大袋她需要的東西。她透露預產期在夏天，已準備了好多BB衫，老公又上照顧BB班。

下次巡迴港九新界開騷

Ronald在台上表示回想兩年前對上一次開騷的尾場，曾預告再開騷會不說話只唱歌，笑言唱了多首歌才正式開聲，算是「找數」。他繼續發揮幽默本色說：「今次是鄭中基第一個香港演唱會，因為之前在九龍舉行，今次是香港，已成就解鎖，下次去新界，再下次巡迴，巡迴港九新界呀！」

Ronald又搞笑說看完劉德華演唱會得到啟發，研究出聲控4色燈，原來是自己一邊講一邊動手轉色。他又稱憑演唱會Part 1票尾可免費換Part 2，隨即說演唱會Part 2開始，惹觀眾大笑。說罷Ronald與鄧建明合唱《心寒》，之後雷有輝出場，與鄧建明合唱快歌《紅色跑車》帶動現場氣氛。Ronald唱《爛瞓》時，台上特別騰空一個Keyboard位置，是他的意思，向早前不幸離世的音樂人唐奕聰（Gary）致敬懷念。

逾百粉絲「核心外圍」聽歌

「核心外圍」有過百人聽免費騷，其中劉先生與女友接受訪問，劉先生表示原本想買飛但買不到，所以到現場看有否門票賣，結果場外聽得好清楚，便留下來聽，笑言叫偶像不要怪他，等他搵到錢，將來一定買飛入場睇。昨晚有警員在附近維持秩序，提醒避免人群聚集。