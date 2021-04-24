同鄧達智傾電話變長氣袋 余慕蓮下周一出院：剪靚髮見大家

【明報專訊】余慕蓮（魚毛）去年10月因肺纖維化入院並驗出患血液炎，一度入住伊利沙伯醫院深切治療部，其間因細菌入肺要插喉，後來情况穩定。近日她的身體情况進展良好，已可自行進食流質食物，毋須用喉管輸送營養液，待體力恢復做物理治療。昨日魚毛開心向好友林建明報喜，稱醫生批准下周一（26日）出院回家休養。魚毛向傳媒表示出院後，醫生希望她在傭人幫助下多行路；待她回家休息幾日後，要剪個靚髮再見大家。

林建明：魚毛心情好興奮

林建明跟魚毛通電話後回覆《明報》，說魚毛心情好興奮，向大家報告可以出院，午飯後便踏單車練腳力。她出院當日會由醫院安排專車送返寓所，暫時仍要坐輪椅，外傭與朋友在樓下接她返家。

時裝設計師鄧達智回覆《明報》說跟魚毛通電話，對方的確比之前大聲，而且有氣力地說話，現在每日都可以自行進食和吞嚥，主要食粥或軟身食物較易消化。他說：「魚毛知道獲批出院後，原本打算出席本月28日，朋友為我在家搞的生日宴，可是要聽醫生勸喻，出院後抵抗力未算太強，應避免去人多地方，所以她也乖乖聽醫生的話，留家休養，稍後我會約幾名好友一齊探望她。」他爆魚毛近日見精神好、說話又夠氣，與他通電話變「長氣袋」，經常講電話好耐不想收線。他笑言只要魚毛健康開心，他也沒所謂。

記者：林蘊兒