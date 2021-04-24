「因工作聚少離多 回歸朋友關係」 趙麗穎馮紹峰宣布離婚 共同撫養兒子

趙麗穎昨日在微博寫上「日子很長，過去很好，願未來更好」，馮紹峰的微博同樣寫上這13個字。（資料圖片）

【明報專訊】33歲趙麗穎與42歲馮紹峰結婚兩年多，育有兩歲兒子「想想」。兩人近年屢傳婚變，昨日趙麗穎透過工作室發聲明，宣布與馮紹峰離婚，聲明中表示他們過去的日子真心相待，有過一段幸福快樂美好時光，但因工作聚少離多，決定和平分手並結束婚姻關係，會共同撫養及陪伴孩子成長。趙麗穎與馮紹峰之後各自在微博寫上13字回應：「日子很長，過去很好，願未來更好。」

娛樂組

內地藝人趙麗穎與馮紹峰於2016年合演電影《西遊記之女兒國》後傳緋聞，2018年宣布結婚，翌年誕下兒子「想想」。

他們近年傳婚變，今年初更有人在網上爆料稱孩子生父另有其人，趙麗穎與馮紹峰當時分別發出嚴正聲明闢謠，要求立即刪除和停止傳播不實謠言，對於侵犯他們與家人合法權益的惡劣行為，絕不縱容姑息。上月馮紹峰被拍到暴瘦開工，再惹婚變揣測。

「過去很好 願未來更好」

昨日趙麗穎與馮紹峰透過工作室發出聲明，宣布離婚。聲明中提到他們經過認真商討後，決定和平分手並結束婚姻關係，已於近日辦理相關手續。當中提到離婚原因，兩人因工作相識結緣，走在一起，也因工作的聚少離多，選擇重新回歸朋友關係。過去的日子，他們真心相待，有過一段幸福美好的時光。即使選擇分開，也感恩過往的相遇相知。這是雙方深思熟慮友好協商後做出的共同決定，無關網絡流言，也無關外界影響。未來兩人將繼續承擔父母責任，共同撫養並陪伴孩子成長。他們希望告知大家後，可以避免因不知情而產生不必要的誤解與猜測，進而對雙方及其家人產生二次傷害。趙麗穎、馮紹峰及其工作室不再對此事進行其他回應，如有惡意揑造和傳播謠言者，將保留追究法律責任的權利。馮紹峰、趙麗穎其後各自在微博寫上「日子很長，過去很好，願未來更好」，並在留言後標籤上對方的名字。

馮自認優柔寡斷 趙理性冷靜

馮紹峰婚後曾在節目訪問中被主持人發現沒戴婚戒，他當時說：「我到現在還沒有一隻戒指，我老婆沒有給過我戒指！」他又提到跟趙麗穎個性差異，他比較優柔寡斷，趙麗穎相對較理性、冷靜，性格上互補。他最愛太太個性灑脫、思路清晰，是最吸引他的地方。他曾問趙麗穎：「你到底是真的喜歡我，想跟我結婚？還是為要談戀愛，剛好到結婚的地步，才跟我在一起？」他又提到有次拍戲壓力大，回家痛哭，趙麗穎靜靜看着他，叫他看看孩子，他一看孩子立刻好了，讚太太用獨特方式令他開心。

網民︰代言H&M都分手收場

有網民發現早前捲入新疆棉風波的品牌H&M，曾先後由范冰冰與李晨、周迅與高聖遠、趙麗穎與馮紹峰擔任代言人，但這些情侶檔及夫妻檔，最終都分手或離婚收場。