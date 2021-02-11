《浪跡天地》成ISA大贏家 趙婷膺最佳導演 勢奪奧斯卡

【明報專訊】按照傳統，美國獨立精神電影獎（ISA）通常在奧斯卡前一日於加州聖莫尼卡海邊停車場搭起帳篷舉行頒獎禮，與奧斯卡在荷李活杜比劇院的衣香鬢影，形成強烈對比；然而受疫情影響，今年ISA不但比過往提前兩日舉行，並移師室內輔以視像頒獎。華裔女導演趙婷執導的《浪跡天地》，繼金球獎、製片人公會、導演公會及英國電影學院獎後，再橫掃ISA最佳電影、導演、攝影及剪接合共4獎成為大贏家，與《農情家園》韓國女星尹汝貞再奪最佳女配角獎一樣，和奧斯卡金像獎不過一步之遙。

ISA主要表揚成本在2250萬美元或以下的獨立製作，當中不少亦躋身香港時間下周一頒獎的第93屆奧斯卡候選名單之上，包括《浪跡天地》、《農情家園》、《金屬之聲》及《超犀女王》等。趙婷身兼監製、導演及剪接數職，結果滿載而歸。ISA過往只有《容易受傷的玫瑰》瑪花古烈治（Martha Coolidge）及《迷失東京》蘇菲亞哥普拉（Sofia Coppola）兩名女導演奏凱，2018年憑《再生騎士》首次獲ISA提名最佳導演的趙婷，成為史上第3人。據《浪》片另一名監製彼得施彼士（Peter Spears）在奪得最佳電影時表示，趙婷正是在之前一屆ISA頒獎禮認識了《浪》片女主角兼監製法蘭西絲麥杜文（Frances McDormand），並展開了拍攝《浪》片的神奇之旅。

尹汝貞奪女配 贏金像獎在望

不過法蘭西絲麥在最佳女主角敗給《超犀女王》嘉莉慕萊根（Carey Mulligan），《超》片兼奪最佳劇本獎。嘉莉致謝時特別提到上周不敵癌魔逝世的52歲《哈利波特》英國女星海倫麥高利（Helen McCrory），把獎項向對方致敬，稱海倫才是真正有獨立精神的女演員，「相信我餘下的演藝事業都會敬仰海倫麥高利，很多謝她帶給我們的所有」。

《金屬之聲》列斯阿曼（Riz Ahmed）及保羅拉茨（Paul Raci）分別捧走最佳男主角及男配角殊榮。至於《農情家園》韓國女星尹汝貞，繼演員公會及英國電影學院獎後再下一城，奪得最佳女配角獎，估計奧斯卡此獎，勢成其囊中物。此外，表揚台前幕後的羅拔艾特曼獎，落在雷珍娜京演而優則導的《邁阿密的一夜》身上。前美國總統奧巴馬夫婦監製的《希望之夏：殘疾起革命》則奪得最佳紀錄片獎。

新增最佳劇集獎 《催命嬌娃》奪得

另一方面，今年ISA增設劇集獎項，《離經叛道》阿米拉哈夫（Amit Rahav）及詩拉夏斯（Shira Haas）分別奪得最佳男主角獎；大受影評人喜愛的《催命嬌娃》則贏得最佳劇集及整體演出獎。《催》劇描述女性在約會強暴後的生活及心理變化，《邋遢女郎》菲比布烈治（Phoebe Waller-Bridge）頒發整體演出獎時，讚賞《催》劇女主角兼創作人米姬拉高爾（Michaela Coel）把劇集帶到另一層次，給觀衆在電視甚少看到的觀點、赤裸裸的人性，而每個角色在故事中都同時是英雄與壞人；米姬拉則表示希望觀衆看到該劇傳達的信息，並應善待自己。