64歲隆大介顱內出血病逝

【明報專訊】曾演出黑澤明名作《影武者》及《亂》的日籍韓裔資深男星隆大介，本月11日因顱內出血病逝，終年64歲。其葬禮已低調完成，暫沒有計劃舉行追思會。

日媒引述隆大介事務所工作人員稱，他本月拍攝新作，原定相約工作人員12日開會，卻未有現身，翌日工作人員到訪其家，沒人應門，於是在警方協助下破門入屋，發現隆大介倒斃牀上，後證實他11日晚因顱內出血病逝。

工作人員透露隆大介雖患有糖尿病，但健康良好，對他猝逝感驚訝。有指他發病前仍用手機與後輩聊天，向對方提出工作建議。隆大介參演的電影《信玄之父~信虎~》原定去年上映，因疫情延至今年秋季，如今成為他的遺作。

韓裔的隆大介在日本出生及長大，1977年出道，1980年在《影武者》飾演織田信長，獲得藍絲帶新人獎，之後亦演出過《跳躍大搜查線》及《Boss 2》等電影及劇集，近年他伙拍性感女星小田飛鳥在電影《焦躁》大談忘年戀。

入境台灣打人被炒

不婚的隆大介2015年參演馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導的電影《沉默》，前往台灣拍攝外景，但抵台時醉酒打傷海關人員而被起訴，結果失去演出機會，並遭事務所辭退。