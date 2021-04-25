歐陽震華最驚肚腩消失：別人誤會我有病

【明報專訊】歐陽震華（Bobby）昨日到新城電台為薛家燕主持的節目擔任嘉賓。Bobby表示沒戴口罩因已聽醫生意見，已接種科興疫苗，準備7、8月到橫店為《洗冤錄2》開工。

Bobby回想上次在內地酒店隔離，他趁機狂做健身，令身形甚弗，但回港後接受家居隔離，只食、瞓、屙，加上難敵美食，又令身形打回原形，笑稱如肚腩消失，別人就誤會他有病。

「我個年代友台是ATV」

家燕姐大讚Bobby於無綫劇《伙記辦大事》演得好，絕對是收視福將，甚至福到去內地。Bobby說：「都是大家開心，合作過的，女嫁得好、男就有前途。」對於無綫與ViuTV開戰，Bobby認為不應以打仗形容，其實各有各做，「都是向觀眾交代，大家也是想做好節目畀觀眾睇，睇厭咪轉吓第二啲畀觀眾睇」。

Bobby早前稱停留在1980年代，只覺得友台是ATV言論被網民猛烈抨擊，Bobby解釋道：「你話我識唔識ViuTV 吖！當日講緊友台，我個年代友台是ATV，只是個問題帶了我入犯錯位，其實宣傳都是炒作吓，我講錯咗，不好意思，下次我會小心點，無競爭邊有進步，以前我都講過，香港多幾間電視台就好，好似去茶餐廳食嘢都有得揀，是好事。」

記者：林祖傑