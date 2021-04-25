不相信一見鍾情 姜濤願望重過肥仔人生

【明報專訊】人氣王姜濤曾是200磅肥仔，當年為心儀女同學花一年時間跑步和只吃水果減肥。他與經理人黃慧君（花姐）接受車淑梅主持港台節目《舊日的足跡》訪問，透露未來願望是重過肥仔的生活。

「日久生情較適合我」

花姐鼓勵姜濤拍拖，知道他與台灣新劇女主角林思廷傳緋聞，曾質問姜濤有否一刻心動？姜濤表示無心動，大家不了解，他亦不相信一見鍾情，覺得日久生情較適合自己，要搵溝通到，明白做藝人處境的女生，圈內圈外不重要，他喜歡長直髮女生，但感情事一切隨緣，現在接近每個異性都變成話題，大家都是無辜。他可能30歲結婚，但未有計劃。

姜濤被問會否害怕這股旋風會消失？他表示一定有擔心，「不擔心光環不見一定是假，但我相信歌手要做好作品，就是一個保證，不會失去太多」。他做藝人後最大領悟是沒有返工及收工時間，日常舉動都是工作，他是需要私人空間的人，要克服外界入侵他的生活，所以不太習慣，最近有少少情緒，以前不開心就吃東西，但要準備演唱會不能偷食。本月30日是他的22歲生日，對未來的願望是重過肥仔人生，追求努力過後，去無人認識自己的地方，過下半世悠閒生活，到時可以同子孫講，阿爺以前都威過。現在盡力做好手上每一件事，更應承安排花姐養老。

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