棄做建築工程師 賣樓入行追夢 強尼感激太太支持當後盾

【明報專訊】48歲強尼（原名許博文）為ViuTV主持3輯《全民造星》及演出劇集《暖男爸爸》人氣急升，被封「ViuTV一哥」，密密拍廣告，最近主持節目《學神出沒注意》，還參演電影《二次人生》。他接受商台《1圈圈 星光背後》訪問，直認主持3輯《全民造星》令他事業有突破，這半年收入多了，觀眾看《全民造星》間接留意到他。

強尼是工程系畢業，入行前是有樓有老婆的建築工程師。他自小興趣是足球與音樂，2004年有線電視招募兼職足球評述員，無需經驗，他就寫信應徵。當時太太沒質疑他，還幫他寄信。曾有不少親戚問他太太及父母：「他為何有工程師唔做去講波？」他們均說：「好吖！試吓吖！」他由兼職變全職，賣樓全身投入娛樂圈做主持，也感謝太太及父母一直支持做他的後盾。他27歲結婚，太太從來無埋怨，沒有着眼於金錢與物質生活上。他不順利有情緒時，太太只說：「放心呀！要是再不順利，大不了做回建築，由低做起。」令強尼一直堅持做這一行的原因，是他覺得自己有能力做，做主持叻過起樓。強尼2016年轉投ViuTV，視為最後機會，結果2018年他與MIRROR等參賽者憑《全民造星》齊齊彈起。

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