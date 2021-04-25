Rita Ora《雷神奇俠4》導演傳緋聞

【明報專訊】Marvel超級英雄片《雷神奇俠3：諸神黃昏》新西蘭導演泰卡韋迪迪（Taika Waititi），2018年跟前妻Chelsea Winstanley低調離婚，加上疫情影響，被迫跟兩名女兒分隔數月，直至昨日他終於透過社交媒體上載父女3人在片場合照，並興奮留言「本周終於再見到寶貝女，重逢的感覺真好」。

巧合的是，英國性感女歌手Rita Ora日前亦透過社交媒體公開她跟泰卡韋迪迪的親暱合照，二人穿著同一品牌的情侶裝，男方更以臂彎箍緊她，加上女方留言「好的時光和回憶，手機照片隨意公開，我愛的人……」，關係非比尋常。另一方面，有網民亦表示曾目擊二人在餐廳撐枱腳兼咀嘴，難怪緋聞甚囂塵上。

《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder）今年1月在澳洲開鏡，上周有狗仔隊偷拍到Rita Ora跟隨泰卡韋迪迪及同片演員基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）、麥迪文（Matt Damon）等乘坐私人飛機，她亦被目擊跟新加盟此片的金像男星羅素高爾（Russell Crowe）一起在悉尼踏單車，看來她已成功融入男友的生活圈子。