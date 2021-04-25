【開箱】《不能忘記的名字》 南柱赫愛上韓志旼甜中帶苦

【明報專訊】韓劇《Start-Up》男星南柱赫與《認識的妻子》女星韓志旼，繼2019年合演韓劇《耀眼》，展開穿越時空的的奇幻故事，贏盡收視與口碑後，最近再在電影《不能忘記的名字》碰頭，新片毋須回到過去，而是實在地分享一個甜蜜又痛苦的愛情故事。

韓國上映票房慘淡

《不能忘記的名字》去年10月在韓國上映，因受疫情影響，當地票房慘淡，僅錄得21.2萬入場人次，累收18.9億韓圜（約1300萬港元）。電影由金宗寬執導，改編自日本芥川賞作家田邊聖子短篇小說《喬瑟與虎與魚群》，講述即將大學畢業的英錫（南柱赫飾），某日在路上偶遇從輪椅墮地的女生Josée（韓志旼飾），英錫送她回家後，獲邀吃一頓家常便飯以示答謝。

行動不便的Josée一直住在外婆家，由於行動不便，向來甚少外出，只透過書本築起自己的世界。然而這種生活，在認識英錫後，開始變得不一樣。英錫偶然會到Josée家中作客，喜歡閱讀又愛喝威士忌的Josée，開始跟對方分享內心世界。兩人互相了解後，感情逐漸萌芽。初嘗戀愛滋味的Josée，卻抗拒這分陌生的感覺。

女角設定偏離原著

《不能忘記的名字》雖是改編日本小說，但在角色設定上，與原著頗有分別。韓志旼接受本報訪問時透露，書中Josée個性活潑又幽默，電影版本卻是一個背負傷痛，蒙上心理陰影的女生，對於自己的過往，愛以謊言作隱藏，個性較為陰沉。

不過，Josée亦有堅強一面，她跟英錫相遇並培養感情，開始重新面對自己。韓志旼說：「我在這個部分，刻意投入更多心思。」南柱赫的角色則忠於原著，電影初段提到英錫搭上大學女講師，南柱赫承認英錫的魅力在於平凡，他對人生及未來都感不安，這些都是年輕人的真實經歷，「所以現實的我，亦被英錫的個性吸引」。

電影最反映真實的部分，就是愛情無疾而終，直到某日才感到後悔。英錫和Josée分手5年後在街上重逢，男方的現任女友就在身旁，他憶起昔日與Josée拍拖的點滴，突然感到內疚。南柱赫表示這一幕令他印象深刻，「我相信這刻的英錫該是百感交集，不得不掩飾自己的悲傷，獨自偷偷落淚」。

畫面唯美敘事鬆散

韓志旼認為最難忘的場面是Josée在下大雪的晚上，拒絕英錫前來找她一幕，「當Josée意識到不能失去英錫時，難抵悲傷而哭泣。在劇本中，我要一邊說話一邊哭泣，但實際拍攝時，我還未開口，眼淚已一發不可收拾」。

改編電影向來有難度，雖然有故事可依循，少不免被讀者拿來跟原著作比較。《不能忘記的名字》在美術設計、鏡頭運用明顯花上心思，也很細緻地刻劃男女主角的感情世界，可是敘事方式比較鬆散，起承轉合也不明顯，令人感到劇情空泛，例如英錫與Josée拍拖後，女方似乎懷孕，未幾二人分手，但電影未有交代事件如何解決。

上映日期：4月29日