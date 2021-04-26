否認追仔 生3女後曾流產 林盛斌嘗孕婦考驗 向妻致歉

【明報專訊】林盛斌（Bob）與太太黃乙頤育有三女一子，前晚他們擔任無綫節目《日日媽媽聲》嘉賓，Bob被主持余安安、羅敏莊及陳凱琳逼供生4個小朋友，是鹹濕還是想追仔？Bob自誇：「邊度估到個男人咁強壯，我揩一揩就有咗。」他透露當年與太太拍拖已有結婚打算，但沒誘因定下婚期，於是嘗試不設防，點知「揩一下」就有，遂奉子成婚。他與太太沒刻意追仔，仔女都鍾意，太太則想生4個。第三名女兒之後，他們試過失去一個，再嘗試便有了兒子。

Bob在節目嘗試古法紮肚及泵奶，紮肚時他痛到大叫，又被紮肚師傅笑他大肚腩似有孕及很多肚風；他更要穿孕婦尿片，並用雙腳夾波行路，感受媽媽產後的感覺。Bob接受連串考驗後對太太致歉：「我應該早一點明白，對不起！我覺得媽媽要回復身段是不簡單，值得大家為所有媽媽鼓掌，辛苦你了。」

周柏豪不敢試人奶 怕冒犯女兒

另一名爸爸周柏豪談到初入行，公司說感情事要低調，女友亦鍾意低調，不想帶麻煩給他，所以拍拖10年行街都無拖手，待瞓覺時便拖耐些。結婚時想保密，但發現有記者，太太當時問他要不要取消婚禮，他聽到好肯定會跟這個人一世。柏豪稱婚後曾有粉絲去信其公司，自稱是他老婆，還有喜帖及大肚相。他又分享湊女生活，說女兒真的是前世情人，每天起身第一件事叫爸爸。主持問他有否試過太太的人奶？他說：「有衝動但冇試，因為覺得少少冒犯個女，好似霸咗佢啲嘢，而且嗰樣嘢感覺好神聖，粒粒皆辛苦。」

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