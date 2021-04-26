禁講「加油」觸發離巢 做舞台劇初哥 視后田蕊妮不甘被框死

【明報專訊】田蕊妮20多年的銀色旅途經歷不少高低起伏，就如她初嘗演出的舞台劇《聖荷西謀殺案》角色般複雜，不過演戲對她而言永遠信心十足，認為在43歲遇上這角色時機最合適。現實中的她涉獵過主持、音樂、電影、電視等範疇，曾在電視台登上視后頂峰，她選擇不沉醉於虛名，寧在自由的角度飛翔，不框死自己。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

獲邀演出舞台劇任女主角，田蕊妮認為自己十分幸運 ，因演了那麼多年戲，仍有所追求，在這個階段讓她遇到這個劇本，能給予一些新衝擊，一定要好好珍惜，她說：「排戲過程一點也不覺辛苦，還幾enjoy，排戲必經階段當然有高低起伏，亦是我想演舞台劇得到的經驗。最重要就是有一個好劇本，每次看每次排都有不同的感覺和元素帶到畀我，令角色愈來愈厚及多層次，這是拍劇和電影沒有的，我覺得是好好的經驗和體會。」

對的時間遇上對的角色

田蕊妮透露今次角色太複雜，如她在30歲剛加入無綫不久時遇到這個劇本，確實演不到，因當時無論思想、情緒、性格都很幼嫩。對比現在，田蕊妮明白別人為何會揀她演角色Ling，因為相信她是一個有經歷的人，可以將角色的複雜情緒處理得好好，她說：「某程度上覺得幾啱我演，我覺得現階段和狀態去處理這個角色，個timing好啱，不知道再老幾年的我會是怎樣，可能我已體力不繼，很容易攰，現在身體或心理狀態，我都覺得遇到這個角色是一個好好的時間。」

至於能否駕馭角色？田蕊妮說：「在我演戲經驗裏，從未試過覺得有一個角色駕馭不到，儘管一定會有演得不夠好，每次再看都覺得有所不足，其實是沒有完美的。」

演戲不是比併 不戀棧虛名

今次有機會和潘燦良、溫玉茹等經驗豐富的舞台劇演員合作，田蕊妮反而很放鬆，沒太多壓力，她認為儘管電影、電視及舞台劇都有所分別，但在演戲範疇來看都是同一樣東西，沒有分別的，只是在技巧上有點不同。

田蕊妮說：「對着他們不用想太多，直接反應就得，演戲就是當遇到好對手，會更加開心。因為演戲不是比併，是一種交流，我是開心、輕鬆和享受，有什麼不明白就問，始終是第一次，即使面對年輕演員，我都會開聲問。」她認為演員無分新舊，演戲亦沒分高低，並說：「當進入演戲狀態，我只是其中一個角色，視后只不過是一個虛名，我從沒有因而框死自己。」

讚老公杜汶澤是好演員

論到曾合作過的好演員，田蕊妮二話不說數到老公杜汶澤，稱老公天生性格反叛，時時都有些很特別的想法和角度，並說：「我覺得性格反叛的人本身就是一個幾好的演員，如果本身是一隻豬仔，別人說什麼，你做什麼，就不會去思考同發現，他的好奇心加上反叛，擁有這兩樣性格已經是好演員的基本。他也是一個很浪漫的人，十分浪漫主義，有時我會和他講不要這樣，浪漫主義已不合時宜，不要太浪漫。另外他亦有很多棱角，多棱角先好睇，不會被磨到圓滑晒，我和他是兩個不同性格的人，當然他覺得我好，我又覺得他好。」

拒做懶人 計劃修讀演戲

由電視到電影再重回電視，到涉足舞台劇，田蕊妮認為每個範疇都很適合自己，因為也離不開演戲，她是一個演員，只會想演好角色。

對於有指當年決心離巢，全因被無綫要求禁講「加油」兩字，田蕊妮重申這件事只是一個導火線令她離開，不是一個最主要原因，她說：「在一個電視台做了那麼多年，有很多對手已合作過，很多劇本也做過，很多角色也演過，對自己會有一個追求，在無綫是一個視后，可能做什麼大家都覺得ok。人是懶惰的，我不想這樣，係咪真係得？可不可以再好啲？有時真的好想有人講，不如試下其他得唔得，在無綫沒有機會這樣做，經常好急速拍完這場戲，趕拍下一場，為咩呢？為了安穩？究竟我是否只回來講對白呢？要講句對白好聽好容易，個角色一定不會衰，當然中間有點掙扎，便跟自己說，可能真係演得好到完美冇得挑剔呢，都會有這個可能性。加油兩個字只不過是當刻引爆，我不覺得這樣就足夠，總之走就是想去修讀演戲，至於可會再重回拍劇，到時先算吧。」

場地提供：囍公館

服裝：HARRISON WONG

化妝：Meegan Seak

髮型：Ritz Lam @ Leonardo 3 Hair Corner