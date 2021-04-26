樂宜為內衣騷極速減肥 黃凱儀身材豐滿吸龍友

樂宜（左）與黃凱儀（右）都是首次行內衣騷，二人身材各有優點。（攝影/記者：陳釗）

【明報專訊】樂宜、「波波」黃凱儀 、「肥妹」李文潔及陳紫芊昨日為內衣騷擔任模特兒，大騷本錢。當中樂宜身材高䠷弗爆，甚有睇頭；波波雖然身形嬌小，但上圍驕人，吸引大批龍友狂影。

樂宜表示之前只行過泳衣騷，首次行內衣騷，心情緊張，為以最好狀態示人，事前一星期極速減肥，戒澱粉、消夜和狂健身。樂宜更做足安全措施，在易走光的位置貼好膠紙，她說：「最緊要是穿T-back打底，否則會透到pat pat。」

樂宜自認是內衣控，見到靚的會買來收藏，泳衣連內衣佔了屋企兩個櫃，「兔女郎」款式都有。是否穿給男友看，她說：「穿給自己看都可以的。」

黃凱儀不介意健康性感

同樣首次行內衣騷的黃凱儀，表示平時在社交平台的相片都比較保守，今次是一次初嘗試。是否被酬勞打動？她避談：「公司安排。（今次是底線？）視乎公司安排，我覺得最緊要舒服和健康性感。」

可有向《#後生仔傾吓偈》節目拍檔馮盈盈請教行騷貼士？黃凱儀表示沒有，最近比較少見面，但有問健身教練意見。

她稱滿意現時身材，但還有進步空間，並說：「無人完美，我最不滿意是身高，希望可高一點。我現時23歲，還有機會，最好高多10cm，不過是我自己幻想。」

記者：陳釗